Alberto Fujimori tras indulto: 'Con libertad hay mejor Navidad'

El ex presidente peruano Alberto Fujimori, condenadopor delitos de lesa humanidad, envió saludos por Navidad desde la clínica donde está internado, tras enterarse del indulto humanitario que le concedió en la víspera el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

"Con libertad hay mejor Navidad. Feliz Navidad", dijo Fujimori en un video publicado en Twitter por su hijo menor, Kenji. En otro video se observa el momento en que Fujimori, de 79 años, se entera del indulto. Reclinado en una cama y con instrumentos puestos para controlar la actividad del corazón, su presión y otros signos vitales, al ex mandatario se le ve leyendo en un móvil el comunicado del Gobierno.



Tras terminar la lectura dice "bueno" y acaricia la cabeza de Kenji, quien lo acompaña en todo momento y le responde con un beso.



"Mi papá continuará en la unidad de cuidados intensivos hasta su total recuperación. En unos días disfrutará de la libertad que se merece. Les hace llegar sus mejores deseos en esta Navidad", escribió Kenji en Twitter antes de publicar los videos.



Fujimori está desde el sábado 23 de diciembre del 2017 en una clínica por problemas de hipotensión y arritmia cardíaca. Los videos publicados por Kenji son las primeras imágenes del ex presidente tras el indulto.

Imagen de archivo del expresidente Alberto Fujimori. Este 24 de diciembre del 2017, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto y gracia presidencial por razones humanitarias a Fujimori. Foto: archivo AFP

Tras varias semanas de especulaciones que tomaron fuerza en la víspera, Kuczynski concedió el indulto a Fujimori por "razones humanitarias" derivadas de su estado de salud.



"Una junta médica oficial ha evaluado al interno y ha determinado que padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad", señala el comunicado del Gobierno emitido en la víspera de Navidad.



Diversos sectores del país acusan a Kuczynski de traicionar a la Justicia y a la democracia porque consideran que Fujimori no merecía el indulto y que éste se dio en forma fraudulenta.



El indulto se concedió en medio de persistentes especulaciones de que fue negociado entre Kuczynski y Kenji, quien el jueves frustró desde el Congreso la destitución contra el mandatario por "permanente incapacidad moral".



Fujimori fue condenado en 2007 a 25 años de prisión como autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros cometidos durante su Gobierno.



El ex mandatario estuvo encarcelado todo el tiempo en un cuartel de la Policía en Lima, en donde, según documentó la prensa, vivía en condiciones bastante cómodas para ser una prisión.



Hasta ahora, al ex mandatario se le habían diagnosticado problemas de tensión, de depresión y de lesiones potencialmente cancerígenos en la boca.



Todas estas dolencias supuestamente podían ser atendidas en prisión, aunque médicos personales agregaban males cardíacos y gástricos degenerativos, que si bien no son por ahora terminales sí minan la salud del paciente.