Aland Molestina: ‘La Ley del Issfa viola los derechos de los pensionistas’

El excomandante de la Marina, contralmirante retirado Aland Molestina dice que seguirá “luchando contra las reformas planteadas por el Gobierno a las Fuerzas Armadas” porque considera que afectan los derechos de los uniformados. Sostiene que “sería desleal ver desde lejos las injusticias” y no hacer nada.

¿Qué es lo que exactamente usted está reclamándole en este momento al Gobierno?



Son varios puntos en que estamos en desacuerdo. Esto comenzó cuando el presidente Rafael Correa debitó los USD 41 millones al Isffa por los terrenos de parque Samanes lo cual constituyó un abuso de poder porque no se respetó el contrato. Luego se dijo que en las Fuerzas Armadas había discriminación entre mando y tropas y esto no es correcto.



¿No existe discriminación dentro de las Fuerzas Armadas en cuánto a sueldos del personal?



Aquí se ha intentado dividirnos porque lo que existe en las FF.AA., es jerarquización. Estamos en desacuerdo con esto, incluso con los intempestivos relevos de mando, que lo único que han hecho es desestabilizar y dividir la institución. Es más considero que todo lo que está haciendo el Gobierno es un atentado contra la seguridad del Estado.



También ha demostrado inconformidad a las reformas a la Ley del Issfa ¿Por qué?



La nueva Ley firma la partida de defunción del Issfa, porque desaparece el régimen especial de las FF.AA. Además, vuelve política la seguridad social, al permitir que el director del Isffa pueda ser un civil escogido por una terna del ministro de Defensa.



Se han presentado varias demandas a la Ley ¿Qué se busca con estas acciones legales?



Las demandas buscan que se derogue esta Ley porque viola los derechos de los pensionistas. Yo mismo presentaré una demanda de inconstitucionalidad a la norma. Aunque sé que no será admitida, es el paso a seguir en el debido proceso frente a estos hechos.



¿Dentro de todo este proceso ha pensado demandar ante organismos internacionales?



A nivel internacional, ya hemos puesto un recurso de medidas cautelares y en enero de 2017 vamos a poner una demanda ante los organismos internacionales de los derechos humanos.



¿Seguirá convocando a protestas y plantones como lo ha hecho hasta este momento?



Esta lucha no terminará hasta que logremos el objetivo que es recuperar nuestra seguridad social de las Fuerzas Armadas y seguiremos con plantones y marchas como lo hemos hecho.



¿Por qué ha acompañado al capitán Edwin Ortega en el proceso en su contra por responder una carta al Presidente de la República?



Considero que el capitán Ortega no le faltó el respeto al presidente Correa en el correo que le respondió. Fue una respuesta donde expresaba de forma valiente su sentir. El fin del proceso contra Ortega fue atemorizar a los demás y dañarle su carrera de ascenso.



¿Cree que la carrera del capitán Ortega finalizó luego de que protagonizara estos sucesos?



Al ser sometido el capitán Ortega al Consejo de Disciplina significa que supuestamente cometió una falta atentatoria y esto significa que su carrera se afectó porque no puede ascender. Esta una clara intención de dañar la carrera y atemorizar al personal militar.



Los militares se están retirando antes de tiempo por las reformas planteadas al seguro social de los uniformados. ¿Eso está ocurriendo?



Hace ocho meses tuve conocimiento de personal de las Fuerzas Armadas, que se retiró cuando inició la incertidumbre de las reformas a la ley del seguro de los militares. Ahí hubo un incremento del personal que pidió su disponibilidad por esta nueva Ley que atenta contra nuestros derechos.



Su trayectoria



El oficial (r) estuvo al frente de la Fuerza Naval. Él dice que el débito de las cuentas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) viola el art. 82 de la Constitución. Esa norma indica que se debe respetar el orden jurídico establecido.