Agredieron al menor de los Alvarado en Guayaquil tras un partido de hockey

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Carlos, el hermano menor de Fernando y Vinicio Alvarado, fue golpeado tras un partido de hockey en Guayaquil. El video de la agresión se difundió a través de las redes sociales y causó la reacción de personalidades políticas y del periodismo.

Fernando Alvarado, exministro de Turismo y exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa, confirmó que el incidente se registró la tarde del sábado 12 de mayo del 2018. La difusión continuó en redes sociales este domingo 13 de mayo.



En el video se observa a un hombre encima del menor de los Alvarado, quien está en el suelo. Él le sujeta las manos contra el suelo y le pega con la cabeza frontalmente, tras el golpe le dijo "tú sabes por qué". En el audio, de 28 segundos, se escuchan voces que instan a parar la agresión, sin embargo otra persona advierte: "nadie se mete".



El agresor, a la mitad del video, se pone de pie y le lanza una patada directamente al rostro, pero Alvarado logró esquivar el golpe. "Es para que sea serio, aprenda a respetar", se escucha al final de la cinta.



Fernando Alvarado aseguró a este Diario que interpondrán una acción legal en la Fiscalía este lunes 14 de mayo. Comentó que han identificado al agresor y que buscan que se hagan las investigaciones porque el contexto de la agresión "es incompresible".



"Tendrá que explicar a las autoridades pertinentes, como corresponde, su actuación. Nuestra intención no es ni la revancha, menos la violencia, simplemente que la Ley otorgue a cada quien lo estime en derecho", acotó.



Añadió que se hicieron las valoraciones médicas y se descartó lesiones graves. "Si la patada que se ve en el video logra atinarle bien en la cara, pudo haber sido grave. Por suerte el agresor se resvala un poquito y se salva la cara de mi hermano".



La difusión del video en redes sociales originó varias reacciones. La asambleísta del correísmo, Sofía Espín, se solidarizó en Twitter con Carlos Alvarado y su familia "ante el atentado en contra de su vida".

Nos solidarizamos con Carlos Alvarado y su familia ante el atentado en contra de su vida. ¿Esta es la "paz" que ha traído este gobierno? Ojalá que las autoridades actúen con todo el peso de la ley. — Sofía Espín Reyes (@SofiaEspinRC) 13 de mayo de 2018

También lo hizo la periodista Tania Tinoco. "No he querido ver el ataque contra Carlos Alvarado Espinel, tras un partido de hockey. Pero no necesito verlo para deplorar y rechazar este tipo de actos. Los testigos debieron llamar a la policía. La violencia no puede confundirse como herramienta de la justicia", escribió.