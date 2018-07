Un grupo de agentes de tránsito critica gestión del Director Municipal de Tránsito de Ambato

LEA TAMBIÉN

Con carteles en la mano y gritando consignas como ‘Ambato no te quiere’ y ‘Basta ya de maltrato’, un grupo de agentes de tránsito pidió al Concejo Cantonal hoy, martes 10 de julio del 2018, la separación del director de Tránsito, Transporte y Movilidad del Municipio de Ambato, Paco Urrutia.

Las protestas se iniciaron la noche del domingo 8 de julio del 2018, por supuestos abusos como el de no cancelar las horas extras, obligarles a laborar incluso contando con certificados médicos o certificados de lactancia.



La falta de mantenimiento de patrulleros y equipos de comunicación. “Hemos sido víctimas de abusos, maltratos y persecución. Hay acoso laboral por parte de sus directivos”, dijo uno de los uniformados que prefirió la reserva de su nombre por temor a represalias.



En el interior del concejo, el alcalde de Ambato, Luis Amoroso, y los 13 ediles recibieron a una delegación de agentes de tránsito quienes ratificaron sus denuncias. Robinson Loaiza, concejal, dijo que es decisión del Burgomaestre investigar y si es necesario iniciar los procesos administrativos, como ya se lo hizo anteriormente con otros tres directores departamentales. “La idea que la Administración funcione bien”.



El alcalde Amoroso explicó que existen los recursos económicos para atender los requerimientos; y que se tomarán decisiones para el mejoramiento de uniformes.



Mencionó que tienen todos los equipos de comunicaciones que requieren, pero que se puede mejorar con nueva tecnología lo realizarán, que todo el equipo se encuentra en funcionamiento por el mantenimiento, que es incluso disposición de la Contraloría.



El Burgomaestre afirmó que no habrá ninguna represalia en contra de los uniformados y que mejor es el dialogo y llegar a acuerdos que en parte se lograron durante la reunión mantenida con la Directiva de la Asociación de Agentes de Tránsito el lunes 9 de julio del 2018.



Este Diario llamó a Paco Urrutia y dejó un mensaje a su teléfono para obtener su versión; pero no hubo respuesta.