Agentes involucran a más exfuncionarios en el caso Balda

Raúl Ch.y Diana F., dos de los tres agentes detenidos por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, producido el 13 de agosto del 2012, mencionaron durante sus testimonios los nombres de exfuncionarios que habrían conocido el caso.

Raúl, por ejemplo, señaló a Diego Mejía, exsubdirector de Policía, de quien dijo haber recibido una llamada un día después de la fallida operación Wilson, que consistía en traer a Balda al país.



Según el agente, Mejía le reclamó por no haber cumplido con la misión, pues “su gente se había quedado esperando en el cuartel de Ipiales para capturar a Balda”.



La Fiscalía convocó a Mejía para que rindiera su versión libre y voluntaria el viernes, 22 de junio del 2018,, pero no acudió a la diligencia.



Quien sí se hizo presente en esa dependencia para dar su testimonio fue Ledy Zúñiga, exasesora del Ministerio del Interior, ella también fue nombrada por Raúl.



El policía sostuvo que cuando se enteró de que en una revista colombiana lo acusaban de autor del plagio, fue al Ministerio del Interior para preguntar qué debía hacer.



“Le dije al ministro (José Serrano) que cómo íbamos a actuar y él me contestó que Ledy Zúñiga iba a viajar a Colombia para solucionar el caso Angostura y el tema Balda”.



La exasesora habría viajado acompañada del exviceministro del Interior, Javier Córdova, el 23 de noviembre del 2012, según dijo Raúl

Luego de casi dos horas, Zúñiga salió de la Fiscalía y dijo que no recuerda haber realizado ningún viaje oficial, sino más bien un paseo familiar, y que tampoco recibió ninguna disposición al respecto.



Córdova, en cambio, dio su versión el lunes y ahí afirmó que no podía aportar con las investigaciones porque no conoce nada del tema.



De su lado, Diana, quien también está detenida, aseguró que el 6 de febrero del 2013 redactaron una carta para pedir ayuda a Serrano, pero que no recibieron el apoyo que requerían.



Dentro del testimonio de Raúl también fue nombrado Alexis Mera, exasesor jurídico de la Presidencia.



Raúl contó que en el 2015 envió cartas al expresidente Rafael Correa para pedirle su apoyo, pues temía que el proceso legal que se llevaba a cabo en Colombia trascendiera.



Dijo haber recibido el 30 de mayo una contestación de Mera, en la que le manifestaba que el tema debía ser solucionado por las “instituciones anexadas”. Este Diario pidió -por correo electrónico- un pronunciamiento de Mera, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió una respuesta.

Finalmente señaló a Rommy Vallejo, exsecretario nacional de Inteligencia.

Explicó que en mayo del 2017 Vallejo le pidió un informe sobre la situación jurídica del caso Balda en Colombia y le indicó que Xavier Redrován, ­excoordinador Jurídico de la Senain, viajaría a Colombia el 16 de ese mes.

“El señor Redrován tomó contacto con mi abogado en Colombia”, aseguró el agente.



Diana sostuvo que Vallejo les dio la espalda, pues nunca quiso escuchar las preocupaciones que tenían y por el contrario les habría quitado su material de trabajo para que no tuvieran funciones en la Senain.



Los dos agentes señalaron que entregaron documentos y grabaciones que comprobarían todo lo dicho en sus versiones. Entre esas pruebas estaría una grabación de Pablo Romero, exjefe de la Senain.



Según Stalin Oviedo, abogado de Romero, en el audio entregado a la Fiscalía sí se escucha la voz de su defendido, pero dijo que no necesariamente tiene relación con el caso.



El viernes también dio su versión Rodrigo Suárez, excomandante de la Policía. Una vez que terminó la diligencia manifestó que su testimonio giró en torno a cómo se llevan a cabo los procedimientos dentro de una institución jerarquizada, como les la Policía. Esto permitiría aclarar la cadena de mando que siguieron los policías involucrados en el caso.

En contexto

​

El secuestro del exasambleísta Fernando Balda se produjo el 13 de agosto del 2012, en Bogotá, Colombia. Balda presentó la denuncia en la Fiscalía del Ecuador el 3 de abril del 2013 y la investigación se activó el 23 de enero del 2018. Seis personas están vinculadas.