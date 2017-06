Agentes de la ATM tendrán cámaras de seguridad en sus procedimientos en Guayaquil

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil adopta nuevas medidas para evitar la corrupción entre sus uniformados. La mañana de este 8 de junio del 2017 sus directivos informaron que los agentes usarán cámaras de video durante sus procedimientos.

El objetivo es reforzar la transparencia de los agentes en sus jornadas de control. En primera instancia serán 60 los oficiales que tienen asignada una cámara. La ATM lleva adelante el proceso de adquisición de más dispositivos para acaparar a todo el equipo.



Según Xavier Avilés, subgerente de la ATM, los dispositivos evitarán situaciones polémicas entre usuarios y agentes. Las cámaras personales que usarán los agentes servirán para control interno y externo.



El general Luis Lalama aseguró que el control interno es para que la ATM tenga verificación de cómo proceden sus agentes, y el externo es para que los ciudadanos puedan tener garantía del procedimiento.



Xavier Sandoval, director de Informática de la ATM, indicó que el dispositivo tiene una memoria interna que no puede ser manipulada y están configuradas solo para ser descargadas en una computadora de la ATM. La batería dura ocho horas y graba constantemente imagen y video, además de tomar fotos. Además, tiene protección contra inhibidores de sonidos.



“El dispositivo no puede ser apagado por el agente, bajo ningún motivo, aunque lo pida el ciudadano. Si la cámara es apagada, el sistema inmediatamente detecta y emite una alarma en la central de comunicaciones”, advirtió el general Lalama.



Como parte de la lucha contra la corrupción en la entidad, la ATM destituyó a siete uniformados por recibir sobornos. Así lo informó la institución el pasado 1 de junio del 2017.



El general Lalama explicó ese día que esa acción se tomó con el fin de evitar indisciplina y situaciones que afecten o dañen la imagen institucional.



El directivo, en rueda de prensa, detalló que los separados de la ATM incurrieron en el artículo 48, literal D de la Ley Orgánica de Servicio Público. Ahí se establece que no se puede recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dinero ajenos a su remuneración.



Refirió que algunos de ellos recibieron dinero y otros regalos como una botella de whisky. El grupo lo conformaban seis hombres y una mujer.