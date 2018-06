Agente de tránsito impidió que un hombre se lance desde el antiguo puente sobre el río Chiche

LEA TAMBIÉN

El hecho se produjo hoy (21 de junio del 2018). El agente civil de tránsito Ramiro Muñoz impidió que un hombre se lance al abismo desde el antiguo puente metálico sobre el río Chiche, ubicado en el oriente de Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el uniformado patrullaba por la avenida Interoceánica cuando lo evitó.



Muñoz dijo que llegó al campamento de los agentes de tránsito a las 13:45. Ahí se percató que un hombre, quien vestía camiseta amarilla, estaba en la mitad del puente y miraba hacia el precipicio. Lloraba mientras escuchaba música triste en su teléfono celular.



El uniformado se le acercó para preguntarle cómo se encontraba. "El señor regresó a ver con lágrimas en los ojos. Dijo que la esposa no lo entiende y lo quería dejar definitivamente, tampoco escuchar". También supo que él tenía 31 años y un hijo de 8.



Con diálogo, Muñoz le ayudó a despejar las ideas de quitarse la vida. Charlaron unos siete minutos y le convenció que no se lanzara. Lo tomó del hombro y finalmente se retiraron de allí caminando lentamente.



El agente recordó que este no es el primer caso y que anteriormente ayudó a otras dos personas que pretendían hacer lo mismo, el año pasado. “Se les trata con paciencia, con calma, dejándoles que se desahoguen”.



Finalmente, Muñoz se comunicó con los familiares del hombre para que lo vayan a ver. También llamaron a la Policía para recibir ayuda.