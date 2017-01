Lufthansa reubica en otras rutas al personal afectado por el veto de Trump

La empresa Lufthansa rehizo su plan de trabajo y reubicó en otras rutas a los miembros de sus tripulaciones afectados por el veto temporal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, informó hoy 30 de enero del 2017 la aerolínea alemana.

"Tenemos miembros de tripulación que se ven afectados por el cambio", admitió un portavoz de la compañía, que no pudo ofrecer números concretos, según publicó el diario Die Welt.



Por la prohibición temporal de entrar en Estados Unidos también se han visto afectados pasajeros de la aerolínea, aunque la cifra es muy pequeña, agregó el portavoz.



Es el caso de un grupo de refugiados que una organización humanitaria no pudo trasladar a EE.UU. vía Fráncfort, el principal aeropuerto alemán.



Para los viajeros que ya no pueden entrar en territorio estadounidense, la compañía aérea ofrece la posibilidad de cambios de billete sin penalizaciones.



Las pérdidas que supondrá para la aerolínea todavía no han sido cuantificadas.