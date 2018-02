Aerolínea dice que fallecidos en aeropuerto de Guayaquil no eran pasajeros ni tripulantes

La aeronave de la compañía Latam regresó al aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo para su revisión técnica e investigaciones. Había venido desde Perú, hizo escala en la ciudad y continuaría su destino hasta Nueva York, pero durante el despegue dos cuerpos cayeron presuntamente del avión.

La aeronave retornó pasadas las 11:55 de este lunes 26 de febrero del 2018, dos horas antes se había reportado la caída de objetos al momento de su despegue. Luego personal de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) constató que se trataba de dos hombres quienes fallecieron.



Según la DGAC el avión regresó a Guayaquil para las investigaciones del personal de la Fiscalía, Dinased y Criminalística. Y que los pasajeros de ese vuelo serán trasladados en otro previsto para las 17:00 de este 26 de febrero.

#DGACInforma: Aeronave con destino a New York retornó para revisión e investigaciones pic.twitter.com/XcjE6nlcOc — DGAC Ecuador (DAC) (@DGAC_Ecuador) 26 de febrero de 2018



Por este caso se activó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para establecer procedimientos a seguir en los protocolos del plan de emergencia del Aeropuerto, que estuvo cerrado entre las 09:20 y las 10:55, tras el hallazgo de los cuerpos.



Latam, a través de un comunicado, aseguró que las dos personas que habrían caído no se encontraban a bordo y no eran pasajeros ni miembros de la tripulación o personal de la aerolínea.



“Tal como han informado las autoridades locales, las dos personas con identidad desconocida fueron encontradas sin vida en la pista, a la altura de la cabecera sur, y actualmente los organismos pertinentes han iniciado una investigación para determinar las causas de este lamentable hecho”, indicó la compañía.



Latam señaló que el avión despegó en itinerario siguiendo los estrictos protocolos operacionales y de seguridad, tanto de la compañía como de las autoridades aeronáuticas y operadores aeroportuarios.



“Lamentamos profundamente que un hecho como este se haya presentado en el Aeropuerto de Guayaquil y ofrecemos nuestras condolencias. Confiamos en que la autoridad determinará las causas y estamos colaborando con ellos en todo lo que se requiera durante este proceso de investigación”, dijo Manuel Van Oordt, director Ejecutivo Latam Airlines Ecuador, a través del comunicado.



Además, se hizo hincapié en que el embarque, tanto de pasajeros como de equipajes, se realiza en áreas con acceso restringido y controlado por personal del Aeropuerto de Guayaquil, lo que se conoce como zona estéril. “El procedimiento se encuentra establecido dentro de los protocolos operacionales y de seguridad de la compañía que buscan resguardar la integridad y bienestar de sus pasajeros”.



Nicolás Larenas, analista en aeronáutica, explicó que es posible, pero altamente improbable, que una persona llegue con vida hasta un destino como Nueva York viajando en el sistema del tren de decolaje de un avión comercial. Se presume que las dos personas eran polizontes.



“A la altura que vuelan los aviones comerciales no hay casi oxígeno y esos compartimientos no son presurizados ni a climatizados. Aunque se han dado pocos casos donde sí lo han logrado con vida”, explicó.



Esto porque el avión alcanza rápidamente una altitud donde falta el oxígeno que puede llegar a los diez mil metros de altura y la temperatura puede llegar a unos 50 grados bajo cero.