Aedep y directores de El Universo y el Diario de Manabí se solidarizan con EL COMERCIO

Miembros de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) llegaron a la redacción de Diario EL COMERCIO este miércoles 28 de marzo del 2018 para brindar su apoyo y solidaridad ante el secuestro de tres trabajadores de este medio de comunicación.



Francisco Rocha, director de la Aedep; César Pérez, subdirector de Diario El Universo y Pedro Zambarano, director de El Diario de Manabí, brindaron sus palabras de ánimo a periodistas y directivos de EL COMERCIO.



“Mucha fuerza, estamos con ustedes, un abrazo”, dijo Rocha, al señalar que este hecho no es solo un tema de periodistas sino que involucra a toda la sociedad. “Este es un tema de Estado y el Estado tiene que responder”.



El equipo de EL COMERCIO desapareció el lunes 26 de marzo del 2018 en la frontera entre Ecuador y Colombia, mientras realizaba un recorrido con fines periodísticos, en una zona con alta presencia militar.



“Nosotros estamos obligados a tratar los temas de la gente de frontera no solamente de la ciudad. El rol de los periodistas es con la ciudadanía y la sociedad, estamos aquí para servir”, dijo Rocha.



Además señaló que el secuestro de periodistas es algo novedoso en el país, pues no es algo que se haya registrado en el Ecuador antes. “Se venía anunciando que esto podía pasar, pero ahora tenemos que enfrentarlo”, señaló.

César Pérez, de Diario El Universo, también se solidarizó con los miembros de esta casa editorial y señaló que no hay noticia que valga la vida de ningún periodista.



Pedro Zambrano, de El Diario de Manabí, también brindó su solidaridad con los periodistas secuestrados. "Estamos ahí, para lo que podamos hacer en estas dificilísimas circunstancias”, dijo.



El martes 27 de marzo, el ministro del Interior, César Navas, confirmó el secuestro del equipo periodístico y dijo que presumía que habían sido llevados al lado colombiano de la frontera. Un periodista, el fotógrafo y el conductor están en manos, según las autoridades, de un grupo de disidentes de las FARC.