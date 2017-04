La advertencia de expropiar terrenos del Issfa causa malestar

Los terrenos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) entran otra vez en polémica. Esta vez, el presidente Rafael Correa advirtió que si hasta la próxima semana no se llega a un acuerdo con esta institución expropiará 164 hectáreas que están en Guayaquil.

El vocal alterno del Consejo Directivo del Issfa, Wagner Bravo, sostuvo que la asamblea general de pasivos, reunida el 2016 en Quito, Guayaquil y Cuenca, ya decidió no realizar más negociaciones con el Gobierno mientras no se dilucide la venta del año 2010.



En ese caso, el Gobierno reclamó a los militares que devuelvan al Ministerio de Ambiente USD 41 millones que presuntamente se habría pagado en demasía por 66 lotes ubicados en los Samanes, una zona del Puerto Principal.



Bravo también señaló que si no se llega a un acuerdo de compra-venta es porque además el Consejo Directivo del Issfa, encargado de analizar el tema, no se ha reunido en este año. “En el 2017 se ha dicho que sí hubo reunión, pero esta fue ilegítima”.



El Jefe de Estado aclaró que la expropiación no significa incautación, sino una venta forzosa. Por eso, calculó que las 164 hectáreas costarían aproximadamente USD 14 millones. La idea del Gobierno es que en ese espacio se construyan tres golfitos, un área para la policía montada y canchas para los tenistas.



El exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Ernesto González, aseguró este 26 de abril, que no se puede expropiar “de una manera tajante” las propiedades del seguro de los militares. “Creemos que van a hacer tabla rasa de la norma y de la ley”.



El oficial aseguró que en el transcurso de esta semana se analizará el tema y se tomará una decisión al respecto, con la idea de defender (los bienes). “Pero es una tarea bastante difícil, cuando lo correcto es poner de acuerdo”.



Wagner Bravo también dijo que es necesario negociar, aunque Correa recordó que sí se han dado acercamientos con el Issfa, pero cuestiona la demora para concretar un entendimiento. “Si no se llega a un acuerdo, en uso de mis atribuciones constitucionales expropiaré estos terrenos para beneficio de Guayaquil”, advirtió el Mandatario.



La polémica de los terrenos, registrada el año pasado, incluso terminó con la salida de la entonces alta cúpula militar. El 5 de febrero del 2016, los entonces comandantes de la Marina, del Ejército, de la FAE, y del Comando Conjunto se pronunciaron en contra del débito de USD 41 millones de las cuentas del Issfa.



Horas después, el presidente Correa destituyó a los jefes militares y señaló que no se permitirá que “nadie manipule ni a los soldados ni al país”.



En ese entonces, el Primer Mandatario anunció que el Gobierno paga mensualmente cerca de USD 500 millones al seguro de los militares. Y se preguntó si por USD 41 millones quebraría el Issfa.

Ayer, Bravo señaló que si se descuentan esos dineros, la autoridad que lo haga se iría en contra de la Constitución, “porque el patrimonio de la seguridad social no puede ser topado por nadie”.



“Este es un tema legal y son los jueces quienes deben determinar qué pasó con esa compra-venta entre dos personas jurídicas que son el Issfa y el Ministerio del Ambiente”.