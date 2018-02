Adultos mayores que no tienen familia compartieron con niños del Guagua Centro Los Valles

Entre pinturas, papeles de colores, témperas, pinceles y goma, los niños del Guagua Centro Los Chillos y cinco adultos mayores del Hogar de Vida No. 1 compartieron la hoy, viernes 23 de febrero del 2018, una actividad que busca generar vínculos intergeneracionales.

Los adultos mayores que participaron en esta iniciativa fueron rescatados de la mendicidad y la indigencia y no tienen ningún referente familiar, por ello disfrutar del cariño de los pequeños les permitió dibujar una amplia sonrisa en su rostro.



María Fernanda Pacheco, presidenta del Patronato San José, señaló que aunque en la casa de acogimiento reciben techo, comida y atención, es necesario que puedan sentir el cariño y la alegría de otras personas.



El Hogar de Vida No. 1 acoge a 109 adultos mayores que por diferentes motivos tuvieron que vivir en la calle y ahora forman parte de una gran familia.



Andrea Guerrero, psicóloga de la institución, comenta que el 95% de adultos mayores que viven en el hogar no tienen familia y el otro 5% tienen algún vínculo familiar, pero no recibe ningún tipo de atención.



En caso de que algún ciudadano, colectivo o empresa quiera realizar voluntariado con estos viejitos puede hacerlo a través del Patronato Municipal San José.



Según cifras de la Alcaldía, en Quito existen al menos 1 200 personas con experiencia de vida de calle, de las cuales el 51% han venido de otras provincias.