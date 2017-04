Adultas mayores rescatadas se reencontraron con su único familiar

Bajo techo, en un suave colchón y abrigadas por cobijas limpias, así fue como pasaron la noche las dos adultas mayores que fueron rescatadas la noche del miércoles 26 de abril, en la avenida de los Libertadores, luego de que un flujo de lodo cubriera el deteriorado inmueble en donde vivían.

El hijo de una de las mujeres, fue contactado por la Policía Metropolitana para informarle lo que había ocurrido con su madre y tía.



Según el hombre su madre y su tía vivían con él y su familia en un cuartito arrendado en EL Placer, centro de Quito. Sin embargo perdió contacto con ellas desde hace 3 años, pues estuvo en prisión. "Caí en la cárcel porque me inculparon tenencia de drogas. Apenas salí hace 28 día y no sabía nada de mi mami", comentó el hijo.



El hombre acudió este jueves 27 de abril, hasta el albergue de la Policía Metropolitana, ubicado en La Gatazo, al sur de la capital, pues en ese sitio permanecieron las adultas mayores y recibieron atención médica.



Juan Zapata, secretario de seguridad del cabildo capitalino, indicó que a una de las mujeres se le detectó escabiosis y a la otra anemia, por lo que se inició ya un tratamiento médico para las dos. Además el Patronato San José les brindó ayuda psicológica y geriátrica



Las hermanas dejarán el albergue en los próximos días, pues el Municipio se encargará de pagar un arriendo por tres meses, en una vivienda cercana al lugar de residencia del único familiar que tienen.



Pero esa no fue la única buena noticia que les dieron, pues Guacollante también consiguió trabajo en la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas (Epmmop), pues no tenía un trabajo fijo y estaba angustiado por la manutención de su madre y tía.



"Esta ha sido una historia que en medio de todo ha tenido un final feliz", comentó Zapata.



Hasta el momento se han registrado 714 emergencias por la época invernal; 58 familias afectadas han sido evacuadas y 15 permanecen en los albergues municipales.