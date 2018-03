Adriá Alsina: ‘No se puede negar derechos a una persona que no ha sido aún juzgada’

Entrevista a Adriá Alsina, secretario Nacional de La Asamblea Nacional catalana





Los partidos independentistas aprobaron el miércoles, 28 de marzo del 2018, una resolución simbólica en el Parlamento para reivindicar el derecho de Carles Puigdemont a ser investido presidente de Cataluña. La votación, que no altera la imposibilidad legal de investir a Puigdemont mientras siga preso o fuera de España, fue impulsada por los tres partidos soberanistas que tienen mayoría absoluta. en la Cámara.

Puigdemont está detenido en Alemania, cuyo sistema judicial discutía este miércoles si lo entrega a España.



Madrid ha negado a los candidatos de los independentistas ...

Eso es algo que no solo nos parece políticamente equivocado sino ilegal. El juez Pablo Llarena, que está tratando este caso, está prevaricando porque negó derechos políticos no solo a Puigdemont, sino a otros candidatos como Jordi Sánchez o Jordi Turull. Esto es algo que el comité de DDHH de la ONU ha denunciado. No se puede negar los derechos políticos a una persona que no ha sido juzgada.



¿Qué prevé?

​

Nos parece que lo lógico es que el juez que vaya a tratar este asunto tendrá que darse cuenta que la acusación de rebelión a Puigdemont no se sustenta. Llarena insiste en que se produjo violencia. Y esa violencia, como todos los medios de comunicación relataron, se produjo por el lado de la policía que se dedicó a pegar a votantes. Pero Puigdemont ni la Generalitat no organizaron ninguna acción violenta. Por tanto es imposible acusar de rebelión.



Pero hubo violencia con la detención...



El independentismo desde que empezó a actuar con fuerza hace unos siete años se ha movilizado siempre de forma pacífica. Y eso lo han demostrado las enormes manifestaciones. Es verdad que en los últimos meses han aparecido algunos altercados: quema de contenedores, algunos enfrentamientos con la policía, pero no es para nada la tónica general del independentismo. La del domingo fue una pequeña concentración que no tuvo que ver con la convocada por la ANC.



¿Es un círculo vicioso?



Desde el año 2012, cada vez que ha habido elecciones en Cataluña

el independentismo las ha ganado. Cada vez que se le preguntó cómo querría que se gobierne a Cataluña ha ganado el independentismo. Creo que eso en cualquier país con una cultura política democrática, desembocaría cuando menos en una negociación. Sin embargo, Madrid ha negado las más de 30 peticiones que los gobiernos regionales han planteado.



¿Es un capricho insistir en candidatos que están procesados?



La coalición de partidos que apoya a Puigdemont y este ganaron limpiamente las elecciones. Si es un capricho habrá que decírselo a sus dos millones de votantes. El partido del Gobierno español solo sacó cuatro diputados o 5% de los votos, le diga a los que son la mayoría que es un capricho.



Julian Assange comparó la detención de Puigdemont a la que hizo la Gestapo a Lluís Company en 1940 y luego fue fusilado...

​

Me parece exagerada. Alemania es una democracia consolidada. Hay la separación de poderes en la República Federal de Alemania. Eso es algo que lamentablemente no existe en España, que vive una intromisión generalizada del poder Ejecutivo dentro del poder Legislativo. Y eso es algo que han denunciado varias ONG y las asociaciones de jueces.





Quién es

Adriá Alsina es el secretario nacional de la Asamblea Nacional Catalana. Esta es una organización social que agrupa a unas 100 000 personas pro independencia.