Fiscalía investiga a joven de 24 años por abuso sexual a chica de 14 años en Quito

Una joven de 14 años denunció que fue víctima de abuso sexual después de que saliera con su hermana y amigos la noche del sábado 13 de mayo del 2017, en Quito.

Según los primeros indicios, el hecho se registró durante la madrugada del domingo 14 de mayo. De acuerdo con el testimonio de la menor, la noche anterior ella, su hermana de 22 años y una amiga de la misma edad salieron con un amigo y dos conocidos de este.



Después de una fiesta en un centro de diversión del norte de la ciudad, la madrugada del 14 de mayo el grupo se dirigió a la casa de uno de los jóvenes, donde hubo licor.



La hermana de la víctima, quien dio su versión como testigo del hecho, aseguró que al amanecer tuvieron demasiado sueño y se quedaron a dormir en ese lugar, pero que uno de los jóvenes tocó a la menor cuando se encontraba inconsciente.



"Yo le dije que no se meta con mi hermana y nos dejaron dormir", aseguró la testigo. Sin embargo, debido a que las dos habían ingerido licor, en algún momento de la mañana se quedaron profundamente dormidas y, según cuenta la víctima, en ese momento, el hombre habría tocado a la chica.



"Cuando me desperté, mi hermana no tenía el pantalón", contó. En ese momento llamó a la Policía. Según las versiones de los otros jóvenes, el posible responsable del abuso sería un joven identificado como Andrés L., de 24 años. Él se enfrenta a un proceso legal, impulsado por la Fiscalía, por abuso sexual.