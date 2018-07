Corte Constitucional: ‘Adolescente decide sobre su salud sexual’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Marjorie, de 13 años, aún no planea tener una vida sexual activa. Pero ya ha obtenido información sobre métodos anticonceptivos y sexualidad saludable. Eso le hace sentir que está más preparada para cuando llegue el momento.

Lo más interesante en su caso es que todo empezó hace dos años. Acudió con su madre al Centro de Salud de Chimbacalle, en el sur de Quito, por atención médica. Y personal del lugar aprovechó para ofrecerle una guía sobre salud reproductiva. Desde entonces se integró al Club de Adolescentes de ese centro en donde desarrollan charlas y dinámicas.



El tema del acceso de los adolescentes a la información y a los métodos de salud sexual y reproductiva aún genera discusión en el país. Sin embargo, la Corte Constitucional emitió una sentencia al respecto el viernes pasado (13 de julio del 2018).



En resumen, el fallo se aplica para todos (erga omnes, en latín) y señala que a los adolescentes les corresponde decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva, fundamentados en herramientas otorgadas por la familia y el Estado.



El caso llevaba más de siete años en la Corte. El 15 de marzo del 2011, Marcel René Ramírez Rhor, presidente de Fundación Papá por Siempre, presentó una acción de protección en contra de la campaña para prevenir el embarazo adolescente del Ministerio de Salud, cuyo titular era David Chiriboga. Esta incluía la entrega de preservativos y otros métodos.



En Ecuador, en promedio, seis niñas menores de 14 años se convierten en madres diariamente. Hasta el 2016, 80 de cada 1 000 bebés nacidos vivos fueron de madres en adolescencia tardía (15 a 19 años). Al día, 142 jóvenes en ese rango de edad traen niños al mundo.



Este viernes 20 de julio se presentará la política intersectorial de prevención del embarazo en niñas y adolescentes hasta el 2025.



El embarazo precoz o de adolescentes es un problema de salud pública en el país y en América Latina y el Caribe.



El Gobierno pasó revista al Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017 y confirmó el incremento de la tasa de niños nacidos vivos de madres de 15 a 19.



Por eso el fallo de la Corte sienta un precedente, dice Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío. La sentencia dice que la autoridad tuitiva (de proteger) del padre cesa cuando el ejercicio de la obligación de cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de derechos de niños y adolescentes vulnera su derecho a la información, a la educación y a la salud sexual y reproductiva.



La razón: transgrede principios constitucionales como su derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten.



La médica y defensora de derechos opinó que “es maravilloso que la Corte se haya apegado a la visión y a la declaración de un Estado laico y que haya podido leer la realidad. En el país se necesita transmitir información basada en evidencia científica”.



Según el demandante, la Cartera había omitido el punto de vista de los padres antes de iniciar tal campaña. Y menoscaba su deber constitucional de educar a sus hijos e hijas.



En abril del 2011, el Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha rechazó ya la acción de protección de Papás por Siempre, al considerar que el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes no es ilegal o atentatorio de derechos constitucionales, ya que por él se pretende cumplir con el artículo 32 de la Constitución, que consagra el derecho a la salud.



En Ecuador, en todos los centros de salud existen dispensadores de preservativos, también está disponible la pastilla anticonceptiva de emergencia.



Marjorie, la chica de 13 años que fue informada sobre esos métodos anticonceptivos junto a su madre, está de acuerdo con que sean de fácil acceso. “Así se evitan embarazos no deseados y enfermedades”.



Solange Zurita es responsable de Promoción de la Salud e Igualdad. Indica que al Centro de Chimbacalle acuden entre 20 y 30 adolescentes a diario para obtener los preservativos o información. Dice que menores a partir de los 10 años ya se interesan por obtener información sin necesidad de iniciar una vida sexual.



Para Gómez de la Torre, el fallo llega en un momento oportuno, es decir, en medio de la convocatoria de Con Mis Hijos No Te Metas, que no acepta la educación sexual ni con enfoque de género en colegios.



En contexto



En el 2014 se implementó el Plan Familia, que reemplazó a la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (Enipla). Desde entonces se ha registrado aumento del embarazo adolescente, por su enfoque basado en criterios religiosos.