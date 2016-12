Acusan a funcionario de Gobierno de Uribe de recibir soborno

El secretario de Transparencia de Colombia, Camilo Enciso, aseguró el 23 de diciembre que un funcionario del anterior Gobierno que presidió Álvaro Uribe fue quien recibió un soborno de USD 6,5 millones de parte de la constructora brasileña Odebrecht.

"Con relación a los sobornos de Odebrecht en Colombia, el Gobierno ha conocido que la persona que recibió USD 6,5 millones, en desarrollo de una conducta criminal que merece todo el repudio de la sociedad colombiana, es un alto funcionario de la administración del Gobierno Uribe", dijo Enciso. "Rechazamos de manera categórica esos hechos y pedimos a la Justicia actuar con la mayor dureza en contra de cualquier servidor público que en cualquier momento hubiese consentido, facilitado o encubierto actos de corrupción", agregó el funcionario.

Enciso añadió que Uribe, que gobernó Colombia de 2002 a 2010 y ahora es senador, dio el jueves unas declaraciones "tendenciosas" sobre una reunión que el presidente Juan Manuel Santos sostuvo en 2015 en Panamá con el director de la firma brasileña, Marcelo Odebrecht.

Según el funcionario, dicho encuentro se enmarcó en una reunión de Santos con varios empresarios durante la Cumbre de las Américas, que catalogó de "absolutamente normalen este tipo de escenarios". "En ese momento no existía ninguna sospecha de que Marcelo Odebrecht o su compañía hubiesen participado en actos de corrupción en Colombia u otros países", dijo el secretario de Transparencia. "El país puede tener la seguridad de que no dudaremos en usar con la mayor severidad la Ley Antisoborno, impulsada y sancionada por este Gobierno, para poner punto final a los abusos de empresarios, contratistas y funcionarios corruptos", expresó Enciso. Aunque el Gobierno no dio detalles sobre el exfuncionario que estaría implicado en el soborno, el hombre identificado como Gabriel García anunció que en los próximos días regresará a Colombia para asumir su defensa. El exviceministro de Transporte entre 2009 y 2010 negó los señalamientos, según reportó el diario 'El Tiempo' de Bogotá. El Gobierno colombiano indicó el jueves en un comunicado que, de acuerdo con la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos,la constructora brasileña pagó 6,5 millones de dólares entre 2009 y 2010 "a un funcionario en Colombia" cuya identidad no ha sido revelada. De acuerdo con el Gobierno, durante eselapso solo existió un contrato con Odebrecht para la construcción de la Ruta del Sol, un sistema de carreteras para comunicar el centro del país con la costa caribeña. Odebrecht también firmó contratos en 2012 y 2014 para la construcción de una carretera entre los municipios dePuerto Boyacá y Chiquinquirá, y para mejorar lanavegabilidad del río Magdalena, el principal del país, respectivamente.