Acuerdo comercial con EFTA beneficia a 99% de envíos

Ecuador cerró este miércoles, 25 de abril del 2018, en Bruselas las negociaciones del acuerdo comercial con los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés).

El siguiente paso será firmar el convenio, lo cual se espera para junio del 2018. El ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana, a través de su cuenta en Twitter explicó que los productos del país podrán ingresar con arancel cero a un mercado de 12,5 millones de personas.



El país espera aumentar los envíos hacia las naciones que conforman este bloque: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.



Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), la balanza comercial con el EFTA es negativa, es decir, el país vende menos productos que los que importa.



El 93% de todos los envíos de Ecuador son productos no petroleros. En promedio, en los últimos 10 años esas exportaciones hacia el bloque sumaron USD 50 millones. Pero desde el 2014 empezaron a caer hasta tocar un piso de USD 27 millones el año pasado. Sin embargo, se trata de un mercado complementario para el país y con gran potencial.



Este acuerdo beneficiará a una cartera de productos importante para el país, como: flores naturales, banano, atún y aceite de pescado, dijo Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).



Del bloque, en cambio, el país importa principalmente medicinas, vacunas, plasmas, productos inmunológicos, maquinaria y sus partes, sustancias para elaborar bebidas e insumos para la industria.



En el 2017, las compras a ese bloque alcanzaron los USD 112 millones.

El 99% de las exportaciones del país, básicamente agrícolas y pesqueras, ingresarán libres de arancel al EFTA.



De manera inmediata a la entrada en vigor del Acuerdo, una vez que se firme, productos como banano, atún, camarón, plátano, flores, panela, quinua, mango, piñas, pitahaya, jugos de frutas tropicales, palmito, espárragos, aceite crudo de palma y otros gozarán de preferencia de una exoneración total de gravámenes.



La industria manufacturera del país también gozará del 100% de preferencias arancelarias de manera inmediata, con lo cual se abren oportunidades para productos con mayor valor agregado.



Sacharose es una empresa nacional que exporta rosas desde hace una década a mercados como Estados Unidos, Holanda y Rusia. Su director, Guillermo Bustamante, asegura que hasta el momento los países escandinavos no habían sido un destino principal por el tema arancelario.



Pero con el acuerdo la EFTA se convierte en un panorama interesante, dice, pues el ingreso per cápita es alto y las flores, que son un producto suntuoso, son de relevancia. “Cualquier país desarrollado es un buen mercado”, dijo el empresario.



La compañía vende USD 500 000 al año y un 70% corresponde a Europa. Para Bustamante, las expectativas son ahora de crecimiento y diversificación de destinos.



De acuerdo con Richard Salazar, administrador de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), la fruta paga actualmente 25% de arancel para ingresar al mercado de la EFTA, a diferencia de otros países de la región que no cancelan.



Este sector exporta actualmente 2 400 cajas por semana a esos destinos. Con el acuerdo, la cifra podría crecer a 150 000, según Salazar. El país estaría “en igualdad de condiciones” que los principales competidores, como son Colombia y Centroamérica.



Concretar el acuerdo comercial con la EFTA era una petición del sector pesquero. La directora de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (Ceipa), Mónica Maldonado, dijo en días pasados que el convenio permitirá subir los envíos en un 25%. Un beneficio adicional es que el acuerdo contempla la eliminación de los requisitos específicos de origen (REO).



El camarón, hoy en día, ingresa al EFTA con 20% de arancel. A pesar de ello, ha incrementado sus exportaciones en USD 30 millones durante 2017, en relación con el año anterior, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) José Antonio Camposano. Una vez que no haya aranceles se espera mayor dinamismo en los envíos.



El presidente de Fedexpor consideró que el anuncio del cierre es positivo y recalcó que, una vez se firme el acuerdo, otros organismos estatales deben agilizar los procesos para ratificar el convenio.



En el país deben revalidar el texto el Consejo de Comercio Exterior (Comex), la Corte Constitucional y la Asamblea.



Según el Gobierno, en los términos del acuerdo se prevén mecanismos para precautelar la producción nacional, agrícola e industrial.