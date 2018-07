Acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Israel y Hamas alcanzaron la madrugada del sábado un acuerdo de alto el fuego que reduce el temor de una nueva guerra en la Franja de Gaza, tras una jornada de violencia el viernes 20 de julio del 2018 que le costó la vida a cuatro palestinos y a un soldado israelí.

“Gracias a los esfuerzos de Egipto y de la ONU, alcanzamos (un acuerdo) para retornar al estado de calma anterior entre la ocupación (israelí) y las facciones palestinas”, dijo en un comunicado el portavoz de Hamas Fauzi Barhum.



Israel no confirmó el acuerdo, el segundo de este tipo en una semana.



Un soldado israelí fue abatido el viernes por disparos palestinos cerca de la frontera. Era el primero que fallecía cerca o dentro de Gaza desde la guerra que enfrentó, en 2014, a Israel con el movimiento islamista Hamas, que controla ese territorio palestino, indicó un portavoz militar.



En respuesta a la muerte de su soldado “en un incidente ” cerca del enclave palestino, el ejército israelí indicó que había llevado a cabo una serie de bombardeos aéreos “contra objetivos militare ”. El cielo de Gaza se llenó de bolas de fuego y espesas humaredas tras esos bombardeos.

Dos palestinos murieron cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en bombardeos israelíes contra un puesto de observación de Hamas, según fuentes de seguridad y del ministerio de Salud de Gaza. Un tercer palestino fue abatido en un bombardeo en Rafah, también en el sur de la Franja de Gaza, añadió el ministerio.



Un cuarto palestino murió por disparos de soldados israelíes cerca de la zona fronteriza al este de la ciudad de Gaza, según el ministerio de Salud gazatí.



La situación en Gaza es particularmente tensa desde el 30 de marzo, cuando comenzó un movimiento de protesta palestino en la frontera con el Estado hebreo contra el bloqueo que Israel impone a Gaza y para exigir el retorno de los refugiados palestinos expulsados de sus tierras o que huyeron en 1948, con la creación del Estado de Israel.



Al menos 149 palestinos han sido abatidos por el ejército israelí en Gaza desde el inicio de las protestas.



Israel y Hamas se han enfrentado en tres guerras desde 2008.

Evitar la guerra



El enviado especial de la ONU para Oriente Medio, Nickolay Mladenov, instó a Israel y a Hamas a la moderación.



“Cada quien en la franja de Gaza debe alejarse del precipicio. No la semana próxima. No mañana. Inmediatamente”, escribió Mladenov en su cuenta Twitter. “Los que quieren provocar una guerra entre palestinos e israelíes no deben lograrlo”, agregó.



Por la noche, se dispararon tres cohetes desde Gaza a Israel, según el ejército. “ Si Hamas continúa con sus disparos de cohetes, Israel reaccionará con mucha más fuerza de lo que (los dirigentes de Hamas) piensan”, avisó el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman.

A Israel le irritan especialmente las cometas y los globos incendiarios lanzados en los últimos tiempos por cientos de manifestantes desde Gaza que prendieron fuegos, según el Estado hebreo, a más de 2 600 hectáreas del territorio israelí.



El pasado fin de semana, Israel y Hamas vivieron su confrontación más importante desde 2014. Israel llevó a cabo decenas de ataques aéreos, en respuesta a los proyectiles incendiarios, y mató a dos adolescentes palestinos. Después de ello, se lanzaron unos 200 cohetes y obuses desde el enclave hacia Israel.



Refuerzo del bloqueo



El ministro Lieberman amenazó en varias ocasiones en los últimos días con ordenar una operación de gran envergadura en la Franja de Gaza si Hamas no atajaba el lanzamiento de cometas y globos incendiarios.



Además, Israel reforzó esta semana el bloqueo sobre la Franja de Gaza.

El ministerio de Defensa suspendió hasta el domingo los suministros de fuel y de gas por Karem Shalom, el único punto de paso de mercancías entre Israel y ese territorio palestino. Asimismo, Israel redujo la zona marítima abierta a los pescadores de Gaza.



Desde hace más de diez años, el enclave palestino, situado entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo, está sometido a un estricto bloqueo terrestre, marítimo y aéreo impuesto por Israel.



El refuerzo de ese bloqueo intensifica la presión sobre Hamas en un territorio en el que cerca del 80% de los dos millones de habitantes dependen de la ayuda humanitaria, según el Banco Mundial.