Actuación de la Comisión de Fiscalización en la mira del CAL

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El accionar de la Comisión de Fiscalización está bajo la observación del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Uno de los integrantes del órgano legislativo, Patricio Donoso, de Creo, señala la necesidad de evaluar el desempeño de los asambleístas en las votaciones que se hicieron sobre los procesos de fiscalización que llegaron a esa mesa.

“Hay que evaluar el comportamiento de los asambleístas de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, dijo Donoso la mañana de este martes 24 de julio del 2018. Señaló que un informe servirá para hacer un análisis.



Él lamentó que tres informes sobre procesos de juicio a funcionarios estén en el “limbo” ya que no lograron los votos necesarios para pasar al Pleno. En esta situación se encuentran el proceso de juicio político al exvicepresidente Jorge Glas, a los exintegrantes del Consejo de la Judicatura y al superintendente de Bancos, Christian Cruz.



Para la legisladora Kharla Chávez, de Alianza País, no existe una norma legal que permita la evaluación o la sanción a los legisladores de una comisión. Ella lamentó las críticas que se iniciaron luego de que varios asambleístas decidieran votar en contra del informe que recomendaba el juicio político a Cruz. Se le señaló por no acudir ese día a la votación y delegar a su alterno.



Por otro lado, criticó el manejo que la María José Carrión, también de Alianza País, ha dado a la Comisión. “Tenemos que evaluar también cómo se está liderando y cómo se está llevando la mesa. Quién la lidera porque también no podemos permitir que trate de imponernos informes por imponernos. La imposición no cabe”, señaló.



También criticó la posición de Carrión que habla sobre el comportamiento de los asambleístas al faltar a las votaciones, cuando la titular de Fiscalización no se hizo cargo del proceso político en contra del exfiscal general, Carlos Baca.



“Ella (Carrión) recibió la notificación para que se trate la notificación del juicio político al exfiscal del Estado. Ella en vez de excusarse y quedarse aquí para dar trámite desde el inicio al final decidió irse fuera del país. Estuvo en Suiza. Una vez más coherencia entre lo que decimos y hacemos”, sostuvo.



El lunes último estuvo prevista una reunión entre los jefes de bancadas con la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, para tratar la reestructuración de Fiscalización. Sin embargo, a la cita no acudió la titular de la Legislatura por lo que ese punto quedó pendiente.