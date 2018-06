Activistas de Nicaragua piden ayuda a la comunidad internacional y a la ONU

LEA TAMBIÉN

Representantes estudiantiles, defensores de los derechos humanos y activistas de Nicaragua denunciaron hoy, jueves 28 de junio del 2018, "abusos masivos" en su país y pidieron a la ONU y a la comunidad internacional que se impliquen más activamente en la resolución de la crisis.

"Requerimos el apoyo internacional de manera sostenida. Ahora está la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Managua. Pero necesitamos algo más", afirmó en rueda de prensa Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicio de Asesoría en Salud (CISAS).



Y añadió: "Necesitamos ante todo que cese la represión y, para ello, necesitamos ayuda internacional".



Denis Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció que, a pesar de la presencia de esas dos instituciones de relevancia internacional "la represión continúa".

Subrayó que "es verdad que ha bajado la agresividad. Hasta que llegaron estos organismos había un promedio de cinco muertos por día, ahora ya no, pero la violencia persiste".



"La comunidad internacional debe entender que los nicarag enses quieren una salida pacífica al conflicto, pero el régimen no. Teníamos la esperanza de que el diálogo nacional trajera la calma, y el régimen lo que ha hecho es aprovechar para aprovechar e integrar una nueva fuerza en el conflicto: los paramilitares", señaló Darce.



Esta denuncia la secundaron todos los presentes, entre ellos Jonathan López, uno de los líderes estudiantiles de la Universidad Nacional (UNAN), quien mostró su estupor por el elevado ensañamiento de las fuerzas del orden contra sus propios compatriotas.



"Nosotros culpamos a nuestro presidente Daniel Ortega, a la vicepresidenta y a las autoridades universitarias de la horrible represión a la que somos sometidos. Los nicaragüenses han sacado a muchos tiranos y Ortega no será una excepción, pero necesitamos el apoyo de la comunidad internacional", recalcó López.

Otro de los temas denunciados fue la falta de atención médica a los heridos.



Tanto Quirós como Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), expusieron casos de personas heridas, algunas de ellas menores de edad, a quienes los servicios de hospitales y centros de salud supuestamente denegaron el auxilio.



"Hospitales que no aceptan pacientes, médicos despedidos por atender a los heridos y atención deficitaria, y la ministra (de Salud) lo niega todo", indicó Quirós.



Carmona apostilló que "hay casos de paramilitares que cerraron la puerta de los centros para que no hubiera atención médica o casos de paramilitares que llegan a los hospitales y sacan a los heridos y los detienen".



Los activistas nicaragüenses, a los que acompaña su compatriota Bianca Jagger, se reunieron esta semana en Ginebra con varias misiones diplomáticas y ONG internacionales para denunciar la situación en Nicaragua y pedir su implicación activa.



Las protestas contra Ortega, en los que ya han muerto 285 personas, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en la exigencia de que el mandatario renuncie, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.