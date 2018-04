Las actividades se normalizaron en el hospital de Santo Domingo de los Tsáchilas

LEA TAMBIÉN

En Santo Domingo de los Tsáchilas, la Policía Nacional evacuó a los pacientes y personal del hospital Gustavo Domínguez y del centro comercial Paseo Shopping; sin embargo, en este momento las actividades se desarrollan con normalidad.

Las autoridades de la casa de salud informaron este sábado 28 de abril del 2018, a través de un comunicado, que “frente a la explosión controlada de un artefacto sospechoso dentro de un vehículo el día de hoy en una calle aledaña al ingreso de emergencia (…) se activaron los planes de respuesta y se tomaron todas las medidas de seguridad para los pacientes (…)”.



Las tareas se hicieron de acuerdo con las disposiciones de la Policía Nacional. Ante esas directrices, algunas embarazadas fueron llevadas a otra casa de salud cercana y se hizo la reubicación temporal de la emergencia en otra área del hospital.

Detonación controlada de un artefacto sospechoso en un vehículo en Santo Domingo. Video cortesía

En el comunicado se informa que no se produjo ninguna afectación de los pacientes ni de la infraestructura del hospital, como producto de las explosiones controladas.



Según la Intendencia de la Policía de Santo Domingo se acordonaron 200 metros a la redonda para resguardar a la ciudadanía que transita por esa zona.



La Policía señaló que el artefacto se encontraba en un vehículo estacionado frente al hospital. Personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) llegó con canes hasta la zona e hicieron tres detonaciones controladas para neutralizar la batería del carro y evitar una posible detonación.



Hasta las 15:50, el Comité de Operaciones de Emergencia de Santo Domingo se encuentra reunido y según información preliminar la emergencia ya se ha controlado.



También informaron que no se han registrado heridos ni daños en ninguna propiedad.



Los pacientes del hospital fueron trasladados a otras casas de salud y el tráfico vehicular fue desviado.



La Gobernación de Santo Domingo pidió a los ciudadanos evitar compartir audios e información no confirmada.

