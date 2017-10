Tres recursos de aclaración se presentan al proceso de consulta 

El trámite para la calificación del proceso electoral propuesto por el presidente Lenín Moreno enfrenta un traspié. La Corte Constitucional (CC) confirmó que recibió un pedido de aclaración y ampliación a las preguntas planteadas para la consulta popular.

Con esto, el tiempo para el sorteo de los jueces que deberán emitir un informe sobre la constitucionalidad de la consulta y el referendo podría alargarse. En principio estaba previsto que se hiciera esta semana, posiblemente mañana.



El pedido fue hecho por cuatro personas. La Corte no detalló si fue a título personal o a nombre de alguna organización. El recurso presentado el martes, 10 de octubre del 2017, se refiere a dos interrogantes de la consulta popular. Una está relacionada con la disminución de la explotación petrolera en el Yasuní y la otra con la eliminación de la llamada Ley de Plusvalía.



Así, el Pleno de la CC tiene previsto instalarse el martes, 17 de octubre, en Quito para dar primero una respuesta a las personas que plantearon este recurso.



El pedido de aclaración y ampliación, sin embargo, no interfiere en el trámite de las otras cinco preguntas que tienen que ver con las enmiendas constitucionales o referendo.



Se prevé que el magistrado que sea sorteado presente un proyecto de resolución sobre la constitucionalidad de las preguntas en un plazo de 10 días. El Pleno tendrá un tiempo similar para acoger el informe, modificarlo o rechazarlo.



Pero otras solicitudes se presentarán durante esta semana. La organización Yasunidos, con asesoría de abogados constitucionalistas, solicitará el martes la inclusión de un anexo en la pregunta sobre la explotación del Yasuní.

El trámite, conocido como ‘amicus curae’, busca que se aclare los alcances legales de la interrogante. La Ecuarunari, encabezada por su titular Yaku Pérez, también analiza aplicar un alcance sobre la pregunta de la minera metálica.



Se definen los apoyos



De forma paralela a estas acciones, las organizaciones políticas comienzan a tomar posiciones con respecto al contenido de la consulta. Izquierda Democrática envió un comunicado en el que hace oficial su respaldo. El Partido Social Cristiano (PSC), SUMA, Creo y Sociedad Patriótica también se han pronunciado para votar por el sí en la consulta.



Los líderes de las agrupaciones no han descartado inscribirse para participar en la campaña electoral por esa opción.



El oficialismo está dividido. La legisladora Soledad Buendía votará no por la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y la eliminación de la reelección indefinida.



Ella dijo que por “coherencia” no podría sumarse a la iniciativa porque fue parte de la comisión de enmiendas que aprobó en el 2015 la reelección indefinida. También, recordó que antes de que Moreno presentara las preguntas a la Corte, el bloque ‘verdeflex’ comunicó que iba a votar en contra de las propuestas que sean “regresivas en derechos”.



En esa reunión, en el Palacio de Carondelet, el Jefe de Estado les dio la “libertad” de votar de acuerdo con sus conciencias. Su coideario Augusto Espinosa votará en contra de la eliminación de la Ley de Plusvalía y calificó la propuesta como “giro a la derecha”. El también oficialista Jorge Yunda sostuvo que votará por el sí en todas las preguntas.



El movimiento AP tendrá nuevas reuniones esta semana. Buscarán definiciones antes de inscribirse en el CNE para hacer campaña por una de las dos opciones.