Accidentes de tránsito e inundaciones se atendieron en Riobamba durante el feriado de fin de año

Inundaciones, accidentes de tránsito y un atropellamiento mantuvieron ocupados a los operadores del Servicio de Emergencias ECU 911 de Riobamba durante el feriado de fin de año. Este martes, 2 de enero del 2018, se analizaron los resultados del plan de contingencia en la Gobernación de Chimborazo.

La acumulación de basura en alcantarillas y sumideros provocó inundaciones que afectaron a los habitantes de 11 sectores de la ciudad. El Mercado Oriental fue uno de los más afectados: decenas de comerciantes reportaron que el sábado, 30 de diciembre del 2017, sus mercaderías se mojaron y que el agua llegó hasta el nivel de su cintura.



Bomberos de Guano y Riobamba, técnicos de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado, policías y militares ayudaron en la evacuación de comerciantes y sus pertenencias mientras se limpiaban los sumideros. “Invitamos a los ciudadanos a ser más conscientes y no arrojar basura para que no ocurran desgracias como esta”, pidió el alcalde Napoleón Cadena, quien presidió el Comité de Operaciones en Emergencias de Riobamba.



No se reportaron deslizamientos de tierra y las vías de acceso a la ciudad permanecen habilitadas totalmente, sin embargo, el Gobierno Provincial y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas preparan un contingente vial para la temporada invernal.

Los paramédicos del Ministerio de Salud Pública socorrieron a los heridos de dos accidentes de tránsito en Alausí y Guano. En el primer accidente, seis personas resultaron heridas tras el volcamiento de un camión en Guasuntos, a 30 minutos de Alausí.



“Los heridos tuvieron que ser trasladados al Hospital Básico de Alausí, donde fueron tratados por golpes y traumatismos”, se informó en un comunicado de prensa del ECU 911 de Riobamba.



En San Pablo, Guano, se volcó un bus de transporte interprovincial dejando a tres personas con heridas leves y golpes. Los heridos recibieron asistencia en ambulancias que se movilizaron al sitio y solo uno requirió hospitalización, pero fue dado de alta, horas después. El resto de pasajeros resultó ileso.