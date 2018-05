Accidente aéreo en Cuba: expiloto mexicano denuncia fallas de mantenimiento

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un expiloto de la firma mexicana Damojh (Global Air), propietaria del Boeing rentado por Cubana de Aviación que se estrelló en La Habana, denuncio este sábado 19 de mayo del 2018 presuntas anomalías como mantenimiento deficiente, prohibición de volar en Chile y vuelos nocturnos sin radar en Venezuela, según el diario Milenio.

El Boeing 737-200 se estrelló al mediodía del viernes 18 de mayo cuando acababa de despegar desde el aeropuerto internacional de la capital cubana hacia Holguín (este), con 110 personas a bordo.



Marco Aurelio Hernández aseguró al diario que entre 2005 y 2013 trabajó para Global Air. El expiloto, que manejo tres aviones Boeing de la empresa incluido el siniestrado el viernes, dijo que presentó una denuncia por las anomalías que detectó cuando trabajaba ahí.



“Una demanda por falta de mantenimiento de los aviones, hay personas muy capacitadas como mecánicos, pero les faltan refacciones, les faltan cuidados”, declaró.



Hernández indicó que trabajó con José Luis Núñez, piloto del avión accidentado, al que describió como un “compañero muy capaz, muy preparado”.



Una vocera de Global Air que pidió no ser identificada dijo a la AFP que Hernández en efecto trabajó para la firma pero rechazó hablar sobre esta denuncia.



“Nos reservamos comentarios, lo que diga el señor Hernández es sólo responsabilidad suya”, explicó.



Hernández sostuvo que alguna vez se les habría prohibido volar en Chile debido a deficiencias de una aeronave y que le dijeron: “Te regresas porque esta basura no va a volar en Chile”.



“Levanté un acta por falta de mantenimiento y porque el avión ya había rendido lo que había rendido en el fuselaje”, añadió al señalar que en 2013 realizó la denuncia ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México.



En contraste, Ana Marlene Covarrubias, de 44 años y quien fue sobrecargo en Global Air siete años, declaró a la prensa que nunca detectó mayores incidentes en los vuelos. “Nunca he tenido un percance y menos en Global”, dijo.



El Boeing que se estrelló fue fabricado en 1979 y en noviembre pasado se sometió a una verificación de seguridad que cumplió con las normas, según la secretaría.



Global Air operaba la aeronave a través de un “arrendamiento húmedo” con Cubana de Aviación, un contrato en el que la aeronave es rentada con al menos un miembro de la tripulación.



Los dos pilotos, las tres sobrecargos y el técnico de mantenimiento del avión siniestrado eran mexicanos.



Otros incidentes denunciados por Hernández son un fallo de motor en un vuelo México a Cuba o vuelos nocturnos sin radar en Venezuela.



El expiloto de Global Air también ha denunciado incumplimiento de prestaciones laborales por parte de la firma.