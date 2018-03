Hijo de futbolista de El Nacional sufrió un accidente en una cadena de entretenimiento infantil de Quito

Lo que debía ser un momento de diversión, en una fiesta infantil, terminó en desgracia, el sábado 17 de marzo del 2018. Mireya Arias, madre de Nicolás, de 6 años, compartió en redes sociales imágenes del estado de salud de su hijo, que sufrió un accidente en una cadena de entretenimiento infantil, ubicada en un centro comercial del norte de Quito. El padre de Nicolás es Christian Cordero, jugador de los registros del Club Deportivo El Nacional.

Según la descripción de la madre, Nicolás asistió al predio para celebrar el cumpleaños de una amiga. Las risas y la algarabía se transformaron en dolor y angustia. Arias indicó que su hijo cayó de uno de los juegos de la empresa, desde donde se disparan pelotas. Por el percance, el niño se fracturó el fémur y perdió el conocimiento, según su madre describió en redes sociales. Este Diario intentó comunicarse al celular de su padre, pero no contestó.



“Cuando despertó no podía ver y tenía un golpe en la frente y dolor en la espalda. No hace falta describir la desesperación que sentí al verlo tirado el piso, inconsciente y con su pierna totalmente fuera de su forma normal”, escribió Arias.



La madre del menor comentó que los administradores de la firma no brindaron ayuda oportuna al niño y adujeron que el hecho se pudo haber producido porque “hay niños muy hiperactivos”. La madre anunció que iniciarán acciones legales contra la firma.



Cerca de la medianoche del domingo, 18 de marzo del 2018, la cadena de entretenimiento emitió un comunicado oficial en redes sociales. En la parte medular, la cadena sostiene que sus instalaciones cumplen con estándares europeos de calidad. “Como empresa realizamos prácticas para evacuaciones y emergencias, capacitamos y certificamos a todo nuestro personal y contamos con todas los permisos de las autoridades públicas. Además, pedimos a los padres o representante que acompañen a los niños durante su visita”.



Agregan que la frecuencia de accidentes en sus instalaciones es de menos de uno en cada 100 000 visitas. En el comunicado también sostienen que el juego donde sucedió el incidente, se encuentra en “excelente estado y es objeto de permanente revisión y mantenimiento”. Según la empresa, más de 200 000 niños han jugado ahí. Adelantaron que las investigaciones del hecho continúan.



“Seguimos investigando cómo pudo haber sucedido el dicho percance, ya que el juego está cubierto por mallas y en la parte que se encuentran las pistolas donde no hay mallas para movilidad de las mismas, la altura es de solamente 1,60m”, reza el comunicado.



Luego de la respuesta de la cadena, publicada en su cuenta de Facebook, la madre de Nico reaccionó con un comentario. Este lunes, 19 de marzo del 2018, Arias señaló que su hijo se recupera de la cirugía en el fémur. El menor aún está internado. Después de ser dado de alta, deberá usar muletas y recibir rehabilitación. Luego de seis meses, tendrá que ser sometido a una nueva cirugía para remover los clavos que le colocaron.



En torno a la declaración de la empresa de juegos infantiles que indica que "pedimos a los padres que acompañen a sus hijos", Arias recordó que, cuando se trata de fiestas infantiles, los colaboradores de la empresa pide a los padres que dejen a los niños en el lugar y los retiren en la puerta. Si un padre o madre quieren ingresar al lugar para estar pendientes de sus hijos, deben pagar su boleto. Según la madre, luego de hacer público su caso, otras personas se pusieron en contacto para denunciar accidentes similares que se habrían producido en la cadena de entretenimiento infantil.



La madre también recordó que ella estuvo cerca del niño, "estuve abajo pendiente como los otros padres. Pero además recientemente tuve una cirugía por una lesión deportiva y no estoy en condiciones de subir". La madre dijo que la familia tiene un seguro de accidentes, cuya cobertura es de USD 2 000. Pero que la cuenta del hospital hasta esta mañana ascendía a USD 12 000.



Según la empresa, el juego 'Guerra de Pelotas' donde sucedió el incidente, se encuentra en excelente estado y es objeto de permanente revisión y mantenimiento, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad.



"En el momento de lo ocurrido atendieron nuestro personal de primeros auxilios e inmediatamente llamaron a nuestro proveedor médico, ya que tenemos contratado un servicio de emergencia y ambulancias permanente por cualquier eventualidad. Sin embargo la mamá del Nicolás llamó al 911", dice la cadena en el comunicado.



"Nuestro equipo estuvo presente en el hospital hasta que los acompañantes de Nicolás dijeron a nuestro coordinador de operaciones de Mr. Joy que no tenían contratado un seguro médico y que si la administradora no dejaba en ese momento un cheque en blanco para todos los gastos, no servía su presencia en el sitio. En ese momento nuestro equipo tuvo que retirarse del hospital".



"Reiteramos nuestra preocupación por el estado de salud del Nicolás", dicen en el comunicado, y "así mismo pretendemos que se entienda que esto fue un accidente que tuvo el niño en Mr. Joy; más no por falta de seguridad en nuestros juegos".

La madre aseguró, en Facebook que le quisieron entregar USD 400. También se queja porque no ha recibido llamadas de la empresa de entretenimiento infantil ni una visita.