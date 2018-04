36 fallecidos en accidente de autocar de turistas en Corea del Norte

LEA TAMBIÉN

Al menos 32 ciudadanos chinos y cuatro norcoreanos murieron en el accidente de un autocar de turistas ocurrido la noche del domingo 22 de abril del 2018 en Corea del Norte, anunció Pekín este lunes 23.

“Trabajamos estrechamente con Corea del Norte” para “ determinar las causas” del accidente, dijo Lu Kang, portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.



Otros dos nacionales chinos resultaron heridos, añadió durante una conferencia de prensa ordinaria, sin proporcionar más detalles sobre las circunstancias de la catástrofe, ocurrida en el sur del país. China había hablado previamente de “muchas víctimas” entre los turistas chinos.



La televisión estatal china CGTN había informado previamente en Twitter de la caída de un bus de un puente provocando más de 30 muertos. Pero poco después el tuit fue borrado.



Las autoridades chinas fueron informadas que el accidente ocurrió el domingo en la noche y el personal de la embajada en Pyongyang se desplazó al lugar, dijo el ministerio chino en un comunicado.



Evocando el accidente, la televisión estatal china CCTV difundió el lunes un video mostrando un gran vehículo volteado en plena noche bajo una ligera lluvia, junto a vehículos de emergencias y un médico atendiendo a un herido, pero no precisó la procedencia de las imágenes.



Según las autoridades chinas, el accidente se produjo en la provincia de Hwanghae Norte, al sur de la capital norcoreana y fronteriza con Corea del Sur.



El grupo de chinos viajaba en bus desde Kaesong hasta Pyongyang cuando se produjo el accidente, según el portal de noticias independiente con sede en Seúl NK News, que citó fuentes sin identificar.



La gran mayoría de los turistas extranjeros que visitan Corea del Norte son chinos, ya que ambos países mantienen un vínculo desde la Guerra Fría, comparten una extensa frontera terrestre y hay vuelos entre ambos.



Los turistas occidentales llegaron a sumar unos 5 000 al año, pero esta cifra quedó lastrada por la prohibición de viajar impuesta por Estados Unidos, un país del cual provenían un 20% de los viajeros. Las advertencias hechas por otros países también disminuyeron la entrada de turistas al país.



Cada año, decenas de miles de turistas chinos visitan Corea del Norte, según estimaciones, y muchos de ellos llegan por tren hasta el cruce que hay en la ciudad china de Dandong.



El turismo de los chinos en Corea del Norte persiste, pese a que Pekín ha aplicado el nuevo paquete de sanciones de la ONU en respuesta al programa nuclear de Pyongyang.



Caminos en mal estado



Los caminos en Corea del Norte son en su mayoría precarios y están llenos de baches. En muchas zonas las rutas son de tierra y no están pavimentadas.



Muchos puentes están fuera de servicio, por lo que los ríos son vallados o los vehículos son obligados a dar rodeos. Sin embargo, la ruta donde se produjo el accidente, según los reportes, es una de las mejores del país.



Esta carretera que va de norte a sur cubre la ruta entre Sinuiju, en la frontera con China, hasta la Zona Desmilitarizada, en el límite con Corea del Sur. Como la mayoría de los caminos en Corea del Norte, tiene poco tráfico.



En muchos puntos de la frontera hay instaladas trampas antitanque, que consisten en columnas de cemento muy altas que se colocan a ambos lados de la vía y que pueden ser detonadas para crear una barrera frente a una potencial invasión.



El ministerio chino de Relaciones Exteriores dijo que todavía estaba verificando detalles de la situación. El organismo indicó que había activado en la noche del domingo un dispositivo de emergencia y que no está escatimando en ningún esfuerzo para hacer frente a la situación, indicó el comunicado.