Cae en el mar Negro un avión en el que iba el coro del ejército ruso

Un avión ruso con más de 90 personas a bordo, entre ellos 65 músicos y bailarines del Alexandrov Ensemble, se estrellóeste domingo, 25 de diciembre del 2016, en el mar Negro sin que haya supervivientes, informó el Ministerio de Defensa en Moscú.

Al principio, las autoridades dudaron en dar por muertos a los 92 pasajeros y tripulantes del Tupolev Tu-154, pero finalmente confirmaron que "no hay indicios de supervivientes" frente a las costas de la ciudad turística de Sochi, donde se encontraron los restos del aparato y pudieron ser recuperados los primeros cuerpos.



"Un barco de rescate ha recuperado cuatro cadáveres", dijo un portavoz del ministerio. El primer ministro ruso, Dmitri Medvedev, habló de una "terrible catástrofe".



Por su parte, el presidente Vladimir Putin ordenó un día de duelo nacional este lunes y expresó su pésame a las familias y amigos de las víctimas. "Habrá una investigación exhaustiva de las causas de la catástrofe y se hará todo para dar apoyo a las familias de los muertos", dijo el mandatario, citado por la agencia estatal Tass, al tiempo que anunció la creación de una comisión investigadora.



El avión despegó a las 05:25 hora local (02:25 GMT)de Adler, el aeropuerto de Sochi.



Además de los artistas viajaban en la nave ocho tripulantes, nueve periodistas de televisión y militares. Entre los muertos está el director del coro, el teniente general Valeri Jilalov. El coro y los bailarines volaban a Siria para dar un concierto ante las tropas rusas destacadas en la base aérea ubicada cerca de Latakia. El contacto con el avión se perdió unos diez kilómetros después del despegue, sobre el mar.

Durante la maniobra de despegue se produjo un "problema técnico crítico", que fue solucionado, dijo a la agencia Interfax una fuente oficial no identificada. No se descarta que el accidente haya podido producirse por un error de los pilotos, pese a que eran experimentados. Rusia lleva apoyando con bombardeos aéreos al régimen de Bashar al Assad en su lucha contra los rebeldes desde septiembre de 2015.



Las bajas en combate han sido reducidas, según datos oficiales. Pero para abastecer la base de Jmeimim, el Ministerio de Defensa mantiene un intenso tráfico aéreo para el que se utilizan, entre otros, aviones civiles ya antiguos como el Tupolev accidentado hoy, construido en 1983. A principios de mayo, el Ejército trasladó para un concierto en la liberada Palmira al director estrella Valeri Gergiyev y su orquesta.



La tragedia no cambiará nada en la relación de Rusia con Siria, dijo el presidente del Comité de Política Exterior en el Parlamento, Leonid Sluzki.



El presidente Putin es informado de forma continua sobre las tareas de búsqueda y rescate, aseguró su portavoz. La coordinación está en manos del ministro de Defensa, Serguei Shoigu. El Alexandrov es un coro de soldados de potentes voces que fue fundado en 1928 por Alexander Alexandrov, autor también en 1943 del himno nacional soviético. Originalmente formado por una decena de militares, con el tiempo fue ampliado con una orquesta y un grupo de danza.



Oficialmente tiene 186 miembros y su repertorio incluye unas 2 000 piezas, entre ellas canciones religiosas ortodoxas, populares rusas, marchas, pero también piezas destacadas de música pop.