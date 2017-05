Académicos de izquierda en el círculo cercano de Lenín Moreno

Seis de los principales colaboradores cercanos del presidente electo, Lenín Moreno, ocuparon cargos públicos -en diferentes etapas- en los más de 10 años de Gobierno de Alianza País.

La relación con Moreno se consolidó entre el período 2007-2013, cuando él fue vicepresidente. Y además los une, dice Augusto Barrera, exalcalde de Quito, un pensamiento de izquierda y una amistad.



Su nombre se baraja para ocupar la titularidad de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades). Al ser consultado al respecto, Barrera dice que prefiere no tocar el tema, porque eso le corresponde al Presidente.



Ambos militaron en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en su juventud. Pero estrecharon relaciones en el 2010. Moreno, al frente de la Misión Manuela Espejo y Barrera como Alcalde.



En la coordinación diaria forjaron un lazo. En la última campaña política, Barrera contribuyó con su “opinión y experiencia” para consolidar la candidatura. En ese equipo electoral también participó María Fernanda Espinosa, quien fue ministra de Defensa, Patrimonio y Relaciones Exteriores en el pasado.



Ahora ella volverá a la Cancillería nueve años después. Es el único nombre confirmado. La actual Embajadora permanente de Ecuador ante la ONU apoyó a Moreno mientras fue enviado especial del Secretario de la ONU para Discapacidades, en Ginebra.



En ese equipo también estuvo Eduardo Mangas, que ahora encabeza su grupo de transición con el Gobierno saliente. Él es la carta que se analiza para la Secretaría de la Presidencia.



Mangas fue parte del ‘staff’ de Naciones Unidas e ingresó al equipo de Vicepresidencia de Moreno para trabajar en la planificación, coordinación y seguimiento de instrucciones.



Para el nuevo Jefe de Estado, la experiencia de las personas es clave. Lo confirma Pabel Muñoz, asambleísta electo, y parte del equipo de colaboradores. Muñoz es un planificador y como tal asesorará a Moreno . Ya estuvo al frente de Senplades y como cabeza del Instituto de Pensamiento Político de Alianza País contribuyó en la construcción del plan de Gobierno oficialista. En sus planes no está integrar el Gabinete. Desde el Legislativo aportará para la gobernabilidad.



El también asambleísta electo Miguel Carvajal, en cambio, sí está abierto a ocupar un cargo en el Gabinete. AP no incluyó su nombre en las comisiones legislativas. Conoció a Moreno en el 2007, cuando fue ministro de Defensa. Ahora podría volver a ese cargo.



En el círculo cercano de Moreno se habla de una prioridad, tras el cambio de mando. Será el cumplimiento de las ofertas de campaña, según Fánder Falconí, excanciller y extitular de la Senplandes. También está en el equipo base de Moreno. Falconí fue un coordinador del programa de gobierno y en la segunda vuelta conformó la mesa política de campaña de Moreno.



Desde su salida del Gobierno, en el 2013, Falconí dedicó más tiempo a la Academia. En la actualidad integra el Consejo de Educación Superior (CES) y se perfila como Ministro de Educación.



El círculo cercano se complementa con Homero Arellano, exsecretario general de la Vicepresidencia y responsable de la Misión Manuela Espejo. El exmarino renunció a la embajada en Chile para ayudar en la logística de la campaña del nuevo Presidente.



El círculo de Correa

Alexis Mera fue una de las figuras fuertes del gobierno de Rafael Correa. Ha estado desde el comienzo como Secretario Jurídico. Sin embargo, él confirmó a este Diario que no estará en el siguiente Gabinete. “Ya estoy cansado y quiero darme un descanso, salir del Gabinete”.



Algo similar pasará con otra persona cercana a Correa: Fernando Alvarado. Lo señaló en su cuenta de Twitter, el miércoles 10 de mayo de 2017, al explicar su presencia en el viaje de Moreno a Colombia: “(...) sí me voy. Como Ministro de Turismo formé parte de la delegación oficial (...). Estamos en transición”.



Su hermano, Vinicio, actual ministro coordinador de la Producción y estratega político y comunicaciones del Gobierno, fue consultado por este Diario sobre el mismo tema. En esa Cartera se informó que por ahora no se responderá.



Ricardo Patiño, actual ministro de Defensa, ya había dicho en abril pasado que saldrá del Gabinete. Su participación por el momento será desde el movimiento Alianza País.



Él también está desde el inicio de la denominada Revolución Ciudadana. Fue Canciller, Ministro de la Política, Ministro de Economía y Finanzas. El colaborador cercano de Correa que sí seguirá en los espacios directos de toma de decisiones en el Gobierno es Jorge Glas. Ahora compañero de fórmula de Moreno.



En contexto

A menos de 13 días del cambio de mando presidencial, Moreno ya tiene una lista del Gabinete, pero prefiere no divulgarla aún, en caso de que haya cambios de última hora. Pabel Muñoz dijo que el 24 de mayo se verá a la mayoría del nuevo equipo.