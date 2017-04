Abogados del consorcio Mossack Fonseca quedaron libres

Los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora salieron este lunes, 24 de abril del 2017, de la cárcel bajo fianza, luego de estar detenidos preventivamente desde febrero pasado por su presunta implicación en el caso "Lava Jato" de Brasil, informó una portavoz.

"Ya salieron", dijo escuetamente la fuente a Efe.



Por su lado, en su cuenta de Twitter, Ramón Fonseca publicó un mensaje expresando "Gracias a Dios y a mi Virgencita por habernos librado a Jürgen y a mí de un encierro injusto y cruel. Falta Edison", en referencia al tercer abogado, Edison Teano, que aún está en prisión por una anterior apelación contra su liberación.

Fonseca agrega que "ahora que el Tribunal Superior nos confirma con su fallo que no está de acuerdo con los criterios emitidos para mantenernos detenidos, voy a seguir dedicando todas mis energías a restaurar nuestro buen nombre injuriado durante más de un año por pseudo periodistas cuya única investigación fue robarse nuestra base de datos".



El letrado se refería al llamado escándalo Papeles de Panamá, sobre la publicación por el Consorcio Internacional de Periodistas de millones de documentos de la firma Mossack Fonseca respecto a la venta y uso de sociedades anónimas supuestamente para ocultar fortunas dudosas, pues sostiene que esa información fue sustraída ilegalmente de su base de datos.



El Segundo Tribunal Superior de la capital de Panamá, que falló a favor de los socios principales del bufete Mossack Fonseca, emitió el viernes una prohibición de salida del país para ambos y pidió una fianza de USD 500 000 a cada uno.



La salida de los abogados de la cárcel preventiva de la Policía Nacional se dio luego de consignadas las respectivas fianzas.

Los magistrados Eda Gutiérrez de Jiménez y José Hoo Justiniani, del Segundo Tribunal, argumentaron que la "situación jurídico-penal" de los imputados permite darles el beneficio de la excarcelación, "aunque se les imputa la comisión de un delito grave, que conlleva una posible pena mínima de cinco años de prisión", según la resolución.



Mossack y Fonseca fueron implicados en el escándalo "Lava Jato" por la abogada María Mercedes Riaño, quien alega haber sido empleada de la firma en Brasil y supuestamente recibió órdenes de ellos de destruir documentos sobre el uso fraudulento de compañías investigadas en el mayor caso de corrupción del país suramericano.



La defensa de Mossack y Fonseca asegura que en el expediente de la Fiscalía no hay pruebas que vinculen a sus defendidos con la investigación en Brasil, que sí incluye a Riaño.



Aunque la abogada panameña dice haber recibido órdenes de Mossack y Fonseca, estos argumentan que solo tenían con ella un acuerdo comercial para que representara a la marca en el país suramericano y que no existe vinculación legal con los servicios que ella ofrecía, sobre todo relacionados a sociedades "offshore".



Riaño y Teano, empleado de la firma, también están detenidos en Panamá desde el pasado 9 de febrero acusados por el Ministerio Público, junto a Fonseca y Mossack, de blanqueo de capitales en la trama "Lava Jato".



La defensa de Mossack y Fonseca había solicitado antes la fianza de excarcelación, pero un tribunal la denegó el pasado 23 de febrero en una resolución que el viernes revocó el Segundo Tribunal Superior del primer distrito judicial de Panamá, de acuerdo con el documento del órgano Judicial.



En el caso de Teano, su libertad se había concedido en primera instancia pero fue objeto de una apelación, por lo que está estancada, indicó una fuente del bufete.

