Cerebro de la trama Petrobras pide quedarse en España por miedo a represalias

El presunto cerebro financiero de la trama de corrupción de la petrolera Petrobras, Rodrigo Durán Tacla, pidió hoy 11 de mayo del 2017 en la Audiencia Nacional española no ser extraditado a Brasil porque está amenazado allí de muerte y aseguró que viajó a España no para huir de la justicia sino porque tenía "miedo".

En la vista de extradición celebrada hoy en el tribunal español, Durán, que fue detenido en Madrid en noviembre, defendió además que él tiene la nacionalidad española y subrayó que no puede regresar a Brasil "por cuestiones de seguridad".



"He puesto una denuncia porque he recibido amenazas por redes sociales, por mensajes, a mi madre, a mi familia, y por teléfono casi todas las semanas. Es por eso que estoy en España y porque soy español", afirmó Durán, detenido por su supuesta implicación en la mayor trama de corrupción en la historia de Brasil.



Por el caso Petrobras ya han sido condenados directivos de la petrolera estatal y de las principales constructoras del país, además de varios políticos.



Durán explicó que viajó a España desde Estados Unidos, donde residía, para atender un requerimiento de la Agencia Tributaria, que había abierto una inspección sobre sus empresas españolas, y porque temía por su seguridad.



Brasil le reclama por delitos de cohecho, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal por dirigir la trama que desvió 14 millones de euros y pagó comisiones a cambio de adjudicación de obra pública tanto en Brasil como en el extranjero.



Durán se fugó en abril de 2016 de Brasil con destino Estados Unidos y llegó a España procedente de Miami, pero hoy aseguró que vivía en el país norteamericano por las amenazas que sufre por este caso, "que es mundial", y que cuando viajó a Madrid no tenía conocimiento de la orden de arresto internacional contra él.



Su abogado afirmó que si se le extradita a Brasil seguramente allí "pueda ser asesinado" y que se ha trasladado a España "huyendo" y arrastrando tras de sí a "toda su familia" (sus hijos están escolarizados en España desde el pasado enero).



La fiscal española propugnó, en cambio, que se le entregue a Brasil y rechazó sus alegaciones de que la jurisdicción de España tenga que encargarse del caso porque Durán se valió de dos sociedades españolas para blanquear.



El delito de blanqueo, argumentó la fiscal, no se limita a una circunscripción concreta, sino que es "globalizado" y se produce en varios países.



Así, en España solo se produjo "una parte puntual" que además no se investiga en ningún juzgado, y aún de ser así la causa acabaría en Brasil porque es donde está el proceso más avanzado, se han recabado más pruebas y están las personas enjuiciadas.



En cuanto a la nacionalidad española de Durán, la fiscal negó ese argumento porque los hechos que se investigan son en Brasil.



La investigación a Petrobras es la de mayor trascendencia en Brasil sobre blanqueo de dinero y desvío de fondos públicos de la empresa nacional petrolera a partidos políticos y miembros del Ejecutivo.



La Fiscalía brasileña asegura que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva "fue uno de los principales beneficiarios de los delitos".



Asimismo, apunta que hay "pruebas" de que esas actividades ilícitas "lo enriquecieron y financiaron campañas electorales y la caja" del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Lula y la actual mandataria, Dilma Rousseff, que fue destituida el pasado año por irregularidades en los presupuestos.