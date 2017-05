El abogado de Gloria Ordóñez pide que Orlando Pérez se entregue tras emitirse boleta de prisión en su contra

Hernán Ulloa, abogado de Gloria Ordóñez, pidió que Orlando Pérez se entregue voluntariamente a la justicia ecuatoriana, para que cumpla con la pena de 18 días de prisión que pesa en su contra por agresión física y psicológica a su defendida.

Ulloa dijo este jueves 25 de mayo de 2017, que tras ser emitida este miércoles 24 la boleta de encarcelamiento en contra Pérez, director del diario público El Telégrafo, debe entregarse “tal y como él ha dicho que cumplirá la pena en rebeldía”.



El pasado 3 de mayo, el comunicador difundió un video en el que dio su versión sobre el caso. En su intervención titulada: ‘Aquí la verdad sobre una sentencia injusta’, dijo que va a cumplir la pena de prisión bajo protesta, pese a que fue víctima de una supuesta emboscada por parte del abogado de Ordóñez.



Además, indicó que va a presentar un recurso extraordinario de protección “porque mis derechos constitucionales fueron violentados desde el principio por una jueza y después por un tribunal y por aquellas personas que me lincharon mediáticamente”.



El periodista fue sentenciado, el 27 de diciembre del 2016, a 18 días de prisión por agredir física y psicológicamente a Ordóñez. Además a pagar USD 700 por reparación integral, a realizar trabajos comunitarios y a ofrecer disculpas públicas.



Ambas partes habían presentado un recurso de apelación a la condena, que fue resuelto el pasado 20 de abril. Un Tribunal Penal del Guayas ratificó la sentencia.



Ulloa espera que Pérez “cumpla con su palabra y se entregue” de lo contrario dijo la Policía Judicial (PJ) deberá capturarlo para que cumpla con la pena impuesta.



También sostuvo el abogado, que debe cumplirse con el pago de los USD 700 por reparación integral y las disculpas públicas. “Hasta la fecha Pérez no efectúa el pago ni hay la publicación en un diario y redes sociales donde ofrece las disculpas”, señaló.



Según Ulloa, la jueza que emitió la sentencia en contra de Pérez concedió un plazo de 72 horas desde el miércoles 24 de mayo para que se cumpla con el pago de la sanción pecuniaria impuesta. Pero dijo que “no importa si es en una o dos semanas que lo hace. No queremos hacer polémica, la cuestión es que pague y que cumpla la condena”.