Abogado dice que el allanamiento a casa del Contralor, por caso Odebrecht, es por supuesta represalia del Fiscal General

Hernán Ulloa Parada, abogado del contralor del Estado, Carlos Pólit, se pronunció en Guayaquil, horas después del allanamiento al domicilio del funcionario, la mañana de este viernes 2 de junio de 2017.

En su intervención a los medios, a las 11:45, se limitó a leer un comunicado emitido por su defendido, de quien dijo se encuentra fuera del país por problemas de salud. "Me permito manifestar lo siguiente: la investigación previa, así como los actos de allanmiento dispuestos por la Fiscalía General del Estado, se han producido en violación del debido proceso, justamente aprovechando su ausencia", aseguró.



Según Pólit, el expediente del caso llegó a manos del juez nacional Luis Enriquez, sin que previamente haya existido el sorteo que se dispone por ley. "Esa actitud evidencia la represalia que ha asumido el señor fiscal general, por cuanto la Contraloría, hace muy pocos días, presentó en esa institución, un informe con indicios de responsabilidad penal, justamente en contra de su titular, el doctor Carlos Baca".



El abogado de Pólit dijo que demostrarán la "ilegalidad" que según su criterio se ejercieron con las acciones tomadas por la Fiscalía.



Su intervención ante la prensa duró dos pocos minutos y no aceptó preguntas de la prensa que fue convocada a las oficinas del estudio jurídico Ulloa &Asociados.



En tanto, en una pericia que ha tomado toda la mañana de este viernes 2 de junio, agentes fiscales y efectivos de la Policía Nacional continúan hasta pasado este mediodía con la revisión de la casa de Pólit.



El inmueble ubicado en el número 132 de la calle Cedros de Urdesa, al norte de Guayaquil, fue allanado por la Fiscalía en el marco de una serie de operativos con fines investigativos por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.



Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) dijeron que la vivienda se encontraba vacía y en el operativo no se han registrado detenidos.



El fiscal Geovanny García, a cargo del caso, inició desde las 5:00 con los allanamientos en los que se detuvo también en Urdesa a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas.



García, que más temprano había descartado ofrecer declaraciones a la prensa, llegó a la casa de Pólit sobre las 10:45, tras lo cual agentes del GIR ingresaron con combos y piquetas al interior de la casa.



Al sitio también llegaron agentes de Criminalística de la Policía que tomaron fotos de la fachada de la casa e ingresaron a recabar evidencias de un supuesto delito en el que estaría involucrado el actual Contralor. Una veintena de periodistas, fotógrafos y camarógrafos esperan por novedades a las afueras del lugar.