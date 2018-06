Abogada de Julian Assange pide a los diputados británicos que ayuden a resolver el caso

LEA TAMBIÉN

El equipo legal del periodista Julian Assange pidió este lunes, 25 de junio del 2018, a los diputados británicos que ayuden a revolver el caso del fundador de WikiLeaks, dados los temores sobre su salud tras seis años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.

Jennifer Robinson, abogada de la defensa de Assange, señaló en un informe remitido a los parlamentarios que el Reino Unido puede desbloquear la situación, dándole garantías de que no será extraditado a Estados Unidos si se entrega a la Justicia británica.



El periodista se refugió en la embajada ecuatoriana el 19 de junio de 2012 para evitar ser entregado a Suecia en relación con unos cargos de supuesto abuso sexual y porque temía que, una vez en el país escandinavo, pudiera ser entregado a EE.UU. por haber revelado cables confidenciales estadounidenses.



"El Reino Unido puede resolver este punto muerto, poniendo fin a un exorbitante gasto público, dando garantías diplomáticas contra la extradición a EE.UU.", indica la abogada.



"El señor Assange ha dejado claro que está dispuesto a afrontar la Justicia británica pero no a costa de afrontar la injusticia americana", prosigue la letrada en la nota, divulgada este lunes.



Se estima que las autoridades británicas han gastado 22 millones de libras (más de USD 27 millones) en la vigilancia de la embajada ecuatoriana, ya que si Assange sale sería inmediatamente detenido.



"El fracaso del Reino Unido de suministrar garantías fue la razón por la que Assange buscó asilo en la Embajada de Ecuador en 2012, por la que Ecuador le concedió el estatus de refugiado por la Convención de 1951 y por la que sigue allí", agregó.



Según Robinson, darle a Assange garantías de que no será entregado a EE.UU. tendría "beneficios" para el Reino Unido, puesto que pondría fin al gasto público por la vigilancia.



La abogada sostiene que Assange vive en condiciones "duras", sin acceso a ejercicios físicos fuera del edificio y que la situación ha empeorado "dramáticamente" desde que el Gobierno ecuatoriano le cortó las comunicaciones el pasado 28 de marzo.



"La situación es claramente insostenible", subraya Robinson, y precisa que al activista solo se le permite la visita de sus abogados.



Assange era requerido desde 2010 por las autoridades suecas en relación con las acusaciones de dos mujeres por supuesto abuso sexual, pero finalmente Suecia archivó la causa el año pasado al no poder avanzar en la investigación.



Sin embargo, la Policía ha dejado claro que Assange será detenido si sale de la embajada por no haber cumplido con las condiciones de su libertad condicional impuestas por la Justicia británica en 2012.



El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias concluyó en 2016 que el periodista está en una "situación de detención arbitraria".



El 28 de noviembre de 2010, WikiLeaks comenzó a difundir miles de documentos con información comprometedora sobre la actuación de Washington en los conflictos armados en Afganistán e Irak o las comunicaciones de su servicio diplomático en todo el mundo.