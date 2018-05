Abdalá Bucaram Pulley negó que vaya a mudarse a Miami

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El excandidato presidencial Abdalá Bucaram Pulley negó que se vaya a mudar a Miami, Estados Unidos, junto a su familia. Así lo dijo la mañana de este viernes 4 de mayo del 2018, en los bajos de la Fiscalía del Guayas.

El líder de Fuerza Ecuador (FE) presentó una denuncia ante la fiscal provincial, Patricia Morejón, para que se investigara una supuesta campaña de difamación en su contra a través de redes sociales que incentivaron supuestos “falsos rumores”.



Bucaram, quien llegó acompañado de su padre y militantes, solicitó a Morejón hacer peritajes de todas las cuentas que han compartido audios y videos difamatorios en su contra. También que se pida al Servicio de Contratación Pública una certificación para que se demuestra que no ha tenido actividad comercial con empresas públicas.



“Hablan de que (mis hijos) han sido retirados de la escuela, un sin número de barbaridades”, afirmó.



El expresidenciable culpó al correísmo de ser el autor de la campaña e indicó que no parará de seguir denunciando a figuras del Gobierno anterior.



Bucaram Ortiz, su padre, además, negó que la lista 10 esté al frente del Seguro Social, Eléctricas, Telefónicas. “Aquí vamos a fiscalizar, no vamos a parar. Les estamos incendiando el país a la corrupción, en diez meses que yo he llegado no ha hecho la oposición en diez años”.