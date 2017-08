Abdalá Bucaram Ortiz anunció una movilización hacia Quito para defender al Contralor Celi

El expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, anunció este 16 de agosto del 2017 que organizarán una “manifestación masiva” hacia Quito, si el oficialismo da paso a un juicio político contra el contralor subrogante, Pablo Celi.

El exmandatario convocó a una rueda de prensa en su domicilio, en el norte de Guayaquil. En la mesa lo acompañó su hijo, el líder de Fuerza Ecuador (FE), Abdalá ‘Dalo’ Bucaram Pulley.



“Si el Congreso Nacional lleva a juicio político al Contralor para que no investigue personalmente (los casos de corrupción) hemos convocado una gran convocatoria en toda la República para llegar con el pueblo a la ciudad de Quito y que los legisladores respondan en el Congreso ante ese pueblo”, sostuvo Bucaram Ortiz.



Esta reacción surgió luego de que el bloque legislativo de Alianza País (AP) indicara que apoya la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre la convocatoria del fiscal general, Carlos Baca Mancheno, y del contralor Pablo Celi.

También asambleístas de la lista 35 señalaron que impulsarán un juicio político en contra de éste último.



Bucaram Ortiz agregó que los diversos sectores políticos y sociales deben estar en la Capital el día que “pretendan” efectuar el juicio. Y que ya es “el momento de la acción”.



En esa línea hizo un llamado, para que se sumen al rechazo, al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; al prefecto de Guayas, Jimmy Jairala; y al excandidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso.

“Mi pregunta es esta, ya se acabaron las elecciones, señor Guillermo Lasso, usted es un caballero, ¿dónde está usted? Qué le pasa que no dice una palabra. Señor Nebot, usted es un líder nacional, ¿qué pasa que no dicen una palabra? (…) yo espero que concertemos todas las fuerzas políticas honestas porque ya no se puede tapar el sol con un dedo”, cuestionó.



Dalo Bucaram añadió que también se pedirá al jefe de Estado, Lenín Moreno convoque a una Asamblea Constituyente. “En el marco del diálogo haremos un llamado al Presidente para que haga además una consulta popular para que se le permita acelerar el proceso de cambio que todos queremos en el país”.