1 468 km de vías funcionan con peajes

Las carreteras Alóag-Santo Domingo, Manta-Portoviejo, las de Guayas (incluida la vía a la Costa), la Otavalo-Selva Alegre y la Panamericana de Rumichaca a Riobamba funcionan con el cobro de peajes.

Todas suman 1 468,22 kilómetros de vías concesionadas a empresas privadas, con excepción de las de Otavalo, la Manta y la de la Costa. El año pasado se concesionaron 95 kilómetros de La Río 7-Huaquillas, que enlaza a Guayas con El Oro. Luego de su reconstrucción se colocarán tres peajes.



En este momento se debaten las nuevas tarifas de dos peajes adicionales que se construyen en la vía Alóag-Santo Domingo, la principal carretera que une a las regiones Costa y Sierra. Los transportistas rechazan que haya un tercer peaje. La Prefectura de Pichincha anunció que esta semana se reunirá con los involucrados para hallar una solución.



El funcionamiento del sistema de peajes en el país comenzó en el 2001, aunque las concesiones de las vías se hicieron en 1996, con la Panamericana para la empresa Panavial y en 1998 en Guayas, según información enviada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Prefectura guayasense.



La Panamericana dispone de nueve estaciones en los 559,51 km, entre Rumichaca (Carchi) y Riobamba (Chimborazo). La tarifa va desde USD 1 para vehículos livianos hasta USD 6 para los camiones de seis ejes o más. Solo en la estación de Oyacachi, a la salida de Quito, se paga USD 0,60. Según el MTOP, a partir de la concesión del corredor Rumichaca-Riobamba se han invertido USD 1 200 millones en la ampliación, construcción de nuevos tramos, pasos laterales, estabilización de taludes, entre otros. Panavial invirtió, hasta el año pasado, USD 325 millones en el mantenimiento.



Los trabajos de ampliación del tramo Ibarra-Bolívar (Imbabura y Carchi), que se suspendieron en noviembre del 2015, se reanudaron en junio pasado. El desfase generó malestar en Carchi. Inicialmente se tenía previsto entregar la carretera ampliada a cuatro carriles, desde Bolívar hasta Tulcán, a inicios de este año. Según Jaime Bastidas, dirigente de la Asociación de Transporte Pesado de Carchi, se cobra por un servicio que no se ofrece (la ampliación).



En esa región existe una estación de peaje en la vía Otavalo-Selva Alegre, de 50 km. Este ramal es administrado por la Prefectura de Imbabura.Los conductores deben pagar entre USD 0,10 y 0,50. Según la Tesorería de la Prefectura, por esta ruta circula un promedio de 6 000 vehículos al mes. La mayoría son livianos y le siguen los automotores de 4 ejes, que movilizan cemento de la empresa Unacem.Los ingresos fluctúan entre USD 4 600 y 5 000 mensuales.



El otro tramo manejado por Panavial va desde el sur de Pichincha hasta Chimborazo, que está en buenas condiciones. Jairo Valencia, director provincial del MTOP, encargado de Tungurahua, explica que en este corredor el cobro de las tasas financia el buen estado de la vía.“La concesión incluye el mantenimiento de la vía, limpieza, la señalización vertical y horizontal”. Las concesiones viales en Guayas tienen 16 años.



En la actualidad, las dos empresas Concegua SA y Conorte SA tienen 605,71 km de vías bajo el cobro de una tasa, que se efectiviza a través de 11 peajes. Toda la provincia tiene un total de 5 600 km de carreteras. Este sistema surgió bajo la gestión del exprefecto Nicolás Lapentti. Las vías de Guayas fueron concesionadas en 1998, con 514 kilómetros, pero el peaje se cobra desde el 2001.



Luis Crespo, director de la Unidad de Concesiones de la Prefectura, explicó que las concesiones se mantendrán hasta el 2025. Ocho vías y siete pasos laterales son manejados por Conorte. Unos 73 445 vehículos usan sus seis peajes, cada día, ubicados en la zona norte. Concegua administra cinco vías en la zona oriental de la provincia. Cada día circula un promedio de 58 695 vehículos.



Según Crespo, el monto recaudado (no precisó cuánto) ha permitido dar mantenimiento rutinario, periódico y de emergencia; además, sostener los gastos administrativos y los servicios de grúas, ambulancia, auxilio médico y mecánico, seguro contra accidentes. Hay tres montos de cobros: USD 0,50, USD 1 y 1,50. En Guayas hay un peaje adicional, que se ubica en el km 24 de la Vía a la Costa, y está manejado por el MTOP. Se cobra entre USD 0,25 y 0,75.



Esa vía generó polémica a finales del 2006 e inicios del 2007, cuando Lapentti lanzó el plan de cobro de USD 5 en peajes, tras la inversión de USD 29 millones por su ampliación, rehabilitación y construcción de 17 puentes. La propuesta no prosperó y en el 2008 el MTOP asumió la competencia. En la provincia de Manabí hay un único peaje en la vía Manta-Portoviejo, adminis­tra­do por la Prefectura de esa ­misma provincia.



En contexto



En El Oro no hay peajes actualmente. Su prefecto, Esteban Quirola, recordó que el 2016 el vicepresidente Jorge Glas firmó un primer contrato de concesión de una vía bajo la modalidad de alianza público-privada: La Río 7-Huaquillas. Es un tramo de 95 kilómetros.